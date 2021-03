Denunció que su ex le disparó con un arma y se llevó a su hija de 4 años

Un grave episodio de violencia de género fue denunciado por una mujer a la que, según relató ella a este diario, su ex pareja le gatilló dos veces con un arma de fuego y en una de esas oportunidades una bala le pasó cerca, tanto, que pudo haber impactado en su pequeña hija.

El agresor,en tanto, huyó llevándose a la pequeña.

El hecho fue denunciado por Luciana, quien contó que el sábado último estaba tomando mate con unas amigas y su hija en la plaza de Arturo Seguí, cuando se apareció su ex pareja pidiéndole un par de zapatillas que había dejado en la casa.

La denunciante contó que, al regresar, el sujeto empezó a insultarla y extrajo un arma de fuego con la que empezó a amenazarla y gatillarle en la cabeza mientras le decía “vas a estar conmigo o con nadie, sos una p...”.

“Gatilló varias veces con el arma que es suya aunque nunca se la había visto”, pero la tensión alcanzó su punto máximo cuando una bala “salió y pegó al costado. La gente que estaba en la plaza llamó a la policía pero no vino nadie y él se escapó corriendo llevándose a la nena”, contó Luciana. La mujer dijo que en un primer momento “ni en el destacamento de Seguí ni en la comisaría de Villa Elisa me tomaron la denuncia”, situación que se revirtió al día siguiente. “Recién el domingo me tomaron la denuncia”, dijo.

La mujer aseguró además que el agresor tiene una restricción perimetral y a ella le entregaron un botón antipánico. En tanto, la madre de Luciana y abuela de la menor dijo que en las últimas horas recibió un audio de su ex yerno “insultando y amenazando”, por lo que se formuló una nueva denuncia y los audios fueron entregados a la policía.

“Amenazó a toda la familia y nosotros queremos que devuelva a la nena”, insistió la

abuela.

Según indicaron, el agresor se refugió “en la casa de su madre después de violar la perimetral y amenazar” a su ex pareja. Por último, una tía de la niña dijo que “hace un año también hubo problemas y amenazó con un fierro. Por eso llevaron el reclamo al Juzgado de Familia.