Las emotivas palabras de Verónica Ojeda a Diego Maradona minutos después de su muerte: "Gracias por darme un hijo maravilloso"

Verónica Ojeda brindó este lunes una entrevista televisiva en la que contó cómo se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona y cuáles fueron las palabras que le dijo cuándo llegó al country de Tigre.

“Me llamó Jorge Rial por teléfono, me pregunto si había hablado con él (Diego) y me preguntó ‘¿por qué no lo llamás? Lo llamé no me contestó... hablé con Vanesa (Morla) y me dijo: ‘Diego se descompuso, está mal, andate para Tigre’. Yo tengo dos horas desde Ezeiza hasta Benavides. Me entero (de su muerte) en el camino, me llamaron y por la radio, fue todo junto”, comenzó relatando en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Ojeda, una vez que llegó al country junto a su hijo Diego Fernando, decidió entrar sola a la casa y dejó al pequeño en la camioneta acompañado por su psicopedagoga. “Después de un rato quería entrar a la casa de su papá, pero no entró a verlo. Había una psicóloga que me dijo si quería que entre Dieguito para saludar a su papá. Decidí que no, no era prudente que lo viera. Yo entré, lo saludé, le dije gracias por darme el hijo maravilloso que me dio”, aseguró.

Luego reveló que su hijo empezó a jugar al fútbol: “Me lo pidió él, me dijo: ‘Quiero ser futbolista como papá era el 1, yo quiero ser el 2′... Pero el otro día me preguntó por qué los médicos no salvaron a su papá, no sabía que decirle. Ahora lo único que ve en la tele es Paka Paka”.

Por último, confesó que soñó muchas veces con Diego Maradona: “Cosas feas soñé, hasta con (Leopoldo) Luque soñé, imaginate como está mi cabeza. Estoy con el tema de la causa, todo el tiempo con eso, Mario (Baudry) está muy involucrado. Él escuchó todos los audios de los médicos de la causa, él me dice que es muy triste, yo todavía no me animo, no estoy preparada”.