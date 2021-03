Harán otra asamblea en El Mondongo por la Zona Roja, los robos y el escaso patrullaje

La historia de El Mondongo con el delito y la Zona Roja es circular. Tiene sus “momentos”, como en parte del año pasado en el marco de la cuarentena, donde el tránsito era casi nulo y la inseguridad parecía haberse aislado. No obstante, esa realidad duró poco. Meses antes de que se levantase el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la narcoprostitución ya había regresado a las esquinas y, como siempre ocurre, traía aparejados robos de diversa índole.

De a poco, las calles del barrio volvieron a ser peligrosas de noche: “A las 8 de la noche no podés salir de tu casa”, aseguró Daniel Domínguez, referente de la Asamblea Vecinal. La seguidilla de atracos y hurtos que tuvo lugar la semana pasada parece darle la razón.

ESCRUCHES, ASALTOS, BALAS

“Son los mismos de siempre, que merodean por el barrio cuando baja el sol”, se escucha decir a los vecinos al referirse a los robos nocturnos. El miércoles a la madrugada, en 118 y 62 rompieron el candado de un portón y la cadena de seguridad de una moto para llevársela. Esa noche hubo más de un intento y por más de un delincuente.

Según refirieron en la vecindad, los casos se registraron en bulevar 84 y 119, 66 y 118 y en bulevar 84 entre 69 y 70. La mecánica es casi siempre la misma: barretean una puerta o una ventana para ingresar y sacar lo que esté a mano.

Dos días antes habían baleado el frente de un inmueble en 121 y 64, en lo que se investiga como una posible advertencia narco.

El viernes por la tarde, en una verdulería situada en 3 entre 66 y 67, dos sujetos armados sorprendieron a la encargada del turno y le ordenaron que se encerrase “en el fondo y sin gritar”. La víctima estaba sola y el temor la hizo obedecer enseguida. Eran cerca de las 17 horas.

En segundos le sustrajeron una computadora, una balanza y el dinero recaudado de la jornada laboral. Luego huyeron, según testigos, en dirección a 2 y 70. “Estaba muy mal, lloraba desconsolada porque además de la plata le llevaron las herramientas de trabajo”, sostuvo una vecina. Por otro lado, indicó que la damnificada “hizo la denuncia, pero la policía no fue”.

Ese día, en 65 y bulevar 113, desconocidos se metieron en una casa y la saquearon. “Los propietarios se habían ido el día anterior de vacaciones, se ve que los ladrones tenían algún dato”, aventuró un frentista de la cuadra.

“Vamos a hacer una reunión porque la gente la está pidiendo. El comando de patrullas no está funcionando bien, no tienen móviles, no hay operativos y esto no da para más”, reclamó Domínguez. En esa línea, agregó que “también está el tema de las fiestas clandestinas”, un tema nuevo que tiene a maltraer a los moradores de El Mondongo. Por otro lado, indicó que “el barrio está como toda la Ciudad, incontrolable. No hay operativos de ningún tipo y los motochorros actúan con libertad”.

Asimismo, apuntó que “seguís viendo la venta de droga, esparcida ahora, no en núcleos como antes. Desde Provincia se habían comprometido a hacer algo con la Zona Roja y todavía no pasó nada”.

“No queremos más a la política metida en la seguridad, los vecinos somos rehenes de esta situación que no da para más”

Daniel Domínguez,

Referente vecinal

Domínguez remarcó que “han desarticulado bandas, pero son investigaciones que llevan mucho tiempo” y en la vecindad “se necesita el día a día, parar a los pibes que salen a robar para comprar droga”. El problema del narcomenudeo, agregó, “es todo lo que lo rodea, lo que más tenemos son arrebatos y siempre en los mismos horarios”. Por último, se quejó porque “no queremos más política metida en la seguridad. El Ministerio de Seguridad se tiene que hacer cargo porque fueron los que cambiaron toda la cúpula policial y somos rehenes de esa situación”.

El encuentro tendrá lugar el jueves 18 de marzo a las 15 horas en 117 y 68. Los temas serán la “erradicación de la zona roja, más patrullajes, el mal funcionamiento del 911 y del 147, la vuelta de los caminantes, operativos intermitentes de motovehículos y poda de la arboleda”.