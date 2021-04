El derechista Lasso le ganó al “delfín” de Correa en Ecuador

QUITO

El candidato centroderechista Guillermo Lasso se dio por vencedor en el ballotage de ayer en Ecuador, cuando el escrutinio de un 96,94 por ciento de los votos le concedía al cierre de esta edición una diferencia de 5.04 puntos sobre su rival correísta Andrés Arauz, que reconoció su derrota.

“Este es un día histórico, un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos”, dijo el exbanquero ante sus simpatizantes reunidos en Guayaquil.

En su tercera candidatura por la Presidencia, Lasso, que lograba el 52,52 por ciento en la segunda vuelta frente al 47,48 por ciento de su rival y delfín del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), aseguró que, con su voto, los ecuatorianos expresaron la “necesidad de cambio” en el país.

La autoridad electoral no tiene previsto anunciar oficialmente al ganador de la contienda, entre otras razones, porque debe procesar más del 4 por ciento de documentos electorales inconsistentes y porque debe esperar que todas las actas ingresen a su sistema. De acuerdo con el cronograma electoral, el anuncio oficial del ganador debería producirse la última semana de abril.

SALUDOS EN TWITTER

A pesar de esto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reveló en Twitter que felicitó al exbanquero. “Acabo de hablar con Guillermo Lasso, para felicitarlo por su triunfo y para ponernos a trabajar en conjunto en los temas que tengamos en común nuestros países”, escribió en la red social. A su vez, el exmandatario argentino, Mauricio Macri, también tuiteó: “Acabo de hablar con Guillermo Lasso para felicitarlo por su triunfo, que es muy importante para Ecuador y para la región”. Ambos, como Lasso, son de derecha.

El analista Jorge Ortiz, explicó que la diferencia entre Lasso y Arauz fue muy significativa “en experiencia, trayectoria, propuesta, en realizaciones. Arauz posiblemente es un buen hombre, hasta puede ser un buen prospecto político, pero no tiene ni un solo mérito: fue elegido a dedo por Correa, pero no por trayectoria, no por rumbo ni por solidez. Lasso fue un candidato más asentado, que conoce más los problemas del país y que está dispuesto a solucionarlos pragmáticamente”.

El ballotage cerró ayer tras una jornada sin mayores inconvenientes en el proceso, pero en medio de fuertes medidas sanitarias debido a un sostenido repunte de la pandemia de coronavirus.

LO QUE VIENE

La analista política Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, destacó que la tarea principal para el nuevo gobernante es “despolarizar el país. No habrá visos de gobernabilidad si el nuevo gobierno no tiende la mano y no genera una plataforma donde los acuerdos con la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) sean posibles, crear una plataforma y una secuencia clara de acuerdos sobre la mesa”.

Al final de la jornada, redes de televisión como Ecuavisa y TC Televisión revelaron encuestas a boca de urna con resultados contrapuestos en los que, por ejemplo, la firma Cedatos-Gallup dio como ganador a Lasso con 53,24 por ciento frente a Arauz, con 46,76 por ciento, mientras que la empresa Clima Social aseguró que había un empate técnico y declinó revelar cifras aduciendo que su margen de error era inferior al 1,5 puntos porcentuales.

El analista y profesor de la universidad San Francisco, Farith Simon, dijo que “tenemos la obligación de trabajar por reconstruir cosas básicas como un espíritu democrático, la protección contra la exclusión, garantizar derechos”, como compromisos de país.

El ganador de las elecciones reemplazará en el cargo al mandatario Lenin Moreno, desde el 24 de mayo de este año, por un período de cuatro años.

Arauz, un economista de 37 años, encabezó la primera ronda de votaciones con más del 32 por ciento con base al caudal de votos de los simpatizantes de Correa, quien se encuentra prófugo de la justicia debido a una condena por delitos de corrupción. Este candidato propuso hacer que los ricos paguen más impuestos, desistir de los acuerdos con el FMI y buscar mecanismos legales para forzar la repatriación de los depósitos que los ecuatorianos tienen en el exterior.

Lasso quedó segundo con una ventaja de apenas medio punto porcentual sobre el ambientalista y candidato indígena Yaku Pérez. El exbanquero está a favor de las políticas de libre mercado y el acercamiento de Ecuador a organismos internacionales. Ha propuesto aumentar el salario mínimo a 500 dólares, encontrar formas de incluir a más jóvenes y mujeres en el mercado laboral y eliminar las tarifas para los equipos agrícolas. (AP, EFE y AFP)