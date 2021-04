El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, coincidió ayer con el gobernador, Axel Kicillof, quien días atrás advirtió que la Argentina no atraviesa una segunda ola de coronavirus sino “un tsunami”. Pero “nos estamos dando cuenta de que la altura de la ola del tsunami crece 20 metros por día”, alertó el titular de la cartera sanitaria bonaerense, a la vez que habló de una situación “enormemente preocupante” porque “la velocidad del virus es enorme, va más rápido que la vacunación”.

Atada a ese ritmo de contagios -ayer la Provincia sumó 7.696 nuevos registros- y a la aparición de nuevas cepas está la inquietud por el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, que hoy se encuentra “como en el peor momento del año pasado”, admitió el funcionario bonaerense y que -de continuar esta escalada- “el sistema sanitario puede colapsar muy pronto”. Atento a eso, el gobierno de Kicillof se fijó un plazo de tres días para definir si aplica nuevas restricciones tendientes a detener la temida saturación hospitalaria.

Ya el viernes, el Gobernador firmó un decreto que abre la puerta a mayores restricciones a las ya dispuestas por la Rosada. Estas van desde las limitaciones a la nocturnidad al dictado presencial de clases, el cual podría suspenderse “en función del riesgo epidemiológico”.

El temor gubernamental se funda en datos duros como los que arrojó un informe elaborado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) -regional CABA/Gran Buenos Aires- frente a la extraordinaria demanda de camas: sobre un total de 1046 camas (10 por ciento del total de las disponibles en el país), la tasa de ocupación llegó al 93 por ciento. El 57 por ciento de esos internados correspondió a pacientes con COVID-19 y en el 78 por ciento de los casos requirieron ventilación mecánica.

Tan preocupante es la situación que ayer directores y directores de hospitales bonaerenses firmaron una solicitada desde la que convocaron al esfuerzo ciudadano “para salvar miles de vidas”, ante el que calificaron como “el peor momento de la pandemia”.

Un día antes, numerosas obras sociales y prepagas del país en conjunto con el ministerio de Salud provincial reclamaron en un comunicado “tomar medidas más drásticas para reducir la escalada en la transmisión de manera rápida y contundente”. Pues, alertaron, “a este ritmo no hay sistema de salud que aguante”.

La situación en los hospitales

“Estamos llegando a un 72 por ciento de ocupación global de camas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque algunos hospitales públicos provinciales y municipales están al 100 por ciento durante el día”, insistió ayer Gollan. No obstante, aclaró que de momento el colapso “entendido como la imposibilidad de dar respuesta no sucede” porque se ha implementado “un sistema de derivaciones permanente, hoy muy estresado, trasladando pacientes de donde se llenan los servicios y descomprimiendo”.

No menos preocupante fue el escenario proyectado por el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien remarcó que la semana pasada “fue terrible en internaciones” y que “nada indica que esta semana no sea peor. Es probable que no haya lugar para atenderse”. Por eso, pidió “no hacer nada que no sea indispensable, no hay que ver a los amigos, a los familiares, y si todo sale bien estaremos en alguna posición distinta” en “cuatro o cinco semanas, cuando la vacunación haya avanzado”.

Diferencias con el gobierno porteño

Por su parte, Gollan apuntó que “el problema principal” ahora se da en los grandes efectores de las empresas de medicina prepaga, que “están en un estado de colapso, en un 95 por ciento de ocupación, que es prácticamente un sistema de saturación total porque muchos están al 100 por ciento″, reveló. En ese sentido, azuzó las tensiones con el gobierno porteño por las diferencias en los datos informados: “La General Paz no divide el sistema sanitario, porque si tenés cualquier empresa de medicina prepaga u obra social te dan la cama del lado de la General Paz que encuentran”, criticó Gollan y que cuando la administración de Horacio Rodríguez Larreta da niveles de ocupación hospitalaria más bajos es porque “han medido solamente las camas del sector público, que son la minoría de las camas de la Ciudad. La enorme mayoría son de estas empresas que brindan salud de medicina prepaga”.

Además, lanzó otra crítica indirecta al gobierno de Larreta, que impulsa la compra de vacunas contra el coronavirus: “Cuidado con esto de andar queriendo comprar vacunas en cualquier lado porque están apareciendo los mercados negros y las cosas raras, además no las van a encontrar en el corto plazo, porque no hay”, advirtió el jefe de la sanidad bonaerense, que considera que las dosis deben adquirirse a través del gobierno nacional.

La campaña de vacunación -junto al endurecimiento de las restricciones- es, justamente, donde anida la esperanza del gobierno de Kicillof para aplacar la velocidad de los contagios, que pasaron de 2.500 casos diarios a un promedio de 10.000 en las últimas tres semanas. Cifra que se agrava con la aparición de las cepas británica y de Manaos, ya detectadas en distritos como La Plata, La Matanza, Olavarría y Bolívar.