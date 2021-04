Suspensión de clases: padres de La Plata y legisladores presentaron amparo en la Justicia

La decisión del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales en el AMBA hasta el 30 de abril para contener el avance del Covid sacudió al sistema educativo, que en las últimas horas no paró de acumular temperatura.

Diputados provinciales de Juntos por el Cambio, acompañados por padres de alumnos de escuelas públicas y privadas de la ciudad de La Plata, presentaron este sábado un recurso de amparo ante la justicia platense para garantizar el dictado de clases presenciales, ante las últimas medidas impuestas por el gobernador Axel Kicillof, mediante el decreto 181/2021.

El recurso ante la Justicia que lleva la firma de los diputados bonaerenses Emiliano Balbín, Daniel Lipovetzky y Diego Rovella, considera al accionar del gobierno nacional y provincial como "irresponsable" y "contraria al Derecho Humano a la Educación ".

"Ante la repetición de errores y fórmulas que no funcionaron en 2020 por parte del Presidente y del Gobernador, me veo en la obligación moral, no solo como funcionario público, sino también como padre, de presentar un recurso de amparo para defender el Derecho Humano a la Educación", señaló Lipovetzky.

"La experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente, ni satisfactoria. La falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, no hay datos científicos ni epidemiológicos que justifiquen la no presencialidad", agregó el legislador.