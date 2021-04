Taxistas piden ser vacunados cuánto antes contra el Covid

Desde el Sindicato Conductores de Taxis de La Plata expresaron su preocupación por el aumento de casos de Covid en los choferes de coches de alquiler. En ese contexto, solicitaron que haya prioridad para el sector a la hora de aplicar las vacunas.

“Estamos con mucha preocupación ante el número de compañero/as trabajadores taxistas fallecidos y contagiados junto a sus familias por COVID 19”, dijo Juan Carlos Berón, titular del gremio.

También insistió el dirigente gremial que “pedimos con suma urgencia a las autoridades Provinciales nuestra solicitud de que al ser s trabajadores del transporte público de pasajeros, y reconocidos por las autoridades nacionales cómo trabajadores esenciales, solicitamos con suma urgente que se nos incluya como prioridad para ser vacunados”.

Desde el sindicato remarcan que se “asiste a las familias que han quedado aisladas por el Covid, ya que si no pueden trabajar, no tienen ingresos y no pueden acceder a cuestiones básicas”.

En un comunicado, el gremio detalló los casos fatales que tuvo el sector tras haber contraido Covid”.

El pedido de los taxistas se suma a otros que fueron realizados desde distintos sectores, por ejemplo empleados de las casas de sepelios de la Región.