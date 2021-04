Dolores Barreiro se volvió a casar: quién es la mujer que le robó el corazón

Dolores Barreiro (45) tiró la bomba anoche en Instagram: “Un matrimonio feliz”. La modelo y conductora arrobó a @motherberns, su flamante mujer, y compartió una foto en la que, besándose, sostienen en la mano la libretita roja con la que oficializaron su amor.

Ex mujer de Matías Camisani, con quien tuvo cinco hijos y de quien se separó en abril de 2019 luego de dos décadas de matrimonio, Barreiro inició tiempo después un romance con el polista Santiago Tanoira, que terminó en octubre pasado. El verano pasado, la conductora había despertado rumores de romance con Christophe Krywonis que, finalmente, quedaron en la nada: “somos buenos amigos”, desmintió el chef.

Especialista en terapias holísticas, @motherberns es Bernardita Martínez Vivot, una “escultora espiritual” que se dedica a la “restauración y cuidado del alma”. Madre de dos hijos, algunos de sus seguidores de Instagram la definen como “chamana” y con su espiritualidad habría llegado al corazón de Barreiro.

Las redes sociales estallaron anoche con esta noticia y convirtieron a la modelo en tendencia. En Twitter, especialmente, el chisme fue de lo más comentado y no sin confusión. Es que la hermana menor de Dolores también se llama Bernarda y, semanas atrás, oficializó su romance con Agustina Macri, hija del ex Presidente. Por eso, no faltaron tuits a modo de broma en los que se preguntaban si Dolores se había casado con su hermana...