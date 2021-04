Taxistas piden ser esenciales y prioridad en la vacunación

Los taxistas pidieron ser considerados como trabajadores esenciales y que se priorice su vacunación contra el COVID-19, a raíz de la exposición que sufren en el servicio que ofrecen. “Los taxistas están todo el día en la calle y es indispensable que accedan a las vacunas para que no se enfermen”, sostuvo Juan Carlos Berón, titular del Sindicato Conductores de taxis La Plata.

El dirigente señaló que es creciente la preocupación de los choferes de taxis que plantean la necesidad de acceder a la vacuna, aunque no estén en el grupo etario de quienes están recibiendo las dosis, ni sean trabajadores como el personal de la salud o los maestros.

“Queremos que nos consideren esenciales para vacunarnos, estamos todo el día en la calle porque el que no trabaja, no come, pero no nos dan bolilla”, agregó Berón.

El temor de los taxistas se fundamenta en el aumento de casos que se registra en las últimas semanas y en los datos que tienen de compañeros que fallecieron como consecuencia del virus.

“Estamos continuamente en contacto con la gente y no nos queda otra que trabajar; otros sectores tienen su sueldo a fin de mes, pero de que nosotros salgamos depende la comida de nuestras familias. El taxista, más que muchos otros, necesita ser vacunado”, insistió el dirigente.

En otro orden, reveló que con suerte los choferes se llevan una ganancia diaria de $500 y que cada vez son más los que sólo comen una vez al día.

Berón consignó que en el gremio que él dirige se iniciará una campaña para que los taxistas que aún no lo hicieron se anoten en los registros de la Provincia para ser vacunados.

“Además queremos entregar un padrón de taxistas para que tengan prioridad en la campaña de vacunación, son trabajadores sin sueldo fijo que están muy expuestos al virus y no pueden evitar salir a la calle”, concluyó el dirigente.