India no logra bajar su tasa de contagios y hay alerta por lo que pueda pasar en África

La imparable explosión de casos de Covid-19 que registra India hace semanas volvió a concentrar hoy la atención del mundo, también por las consecuencias que genera en la producción de vacunas, y trasladó el alerta a África que, ante la fragilidad de su sistema sanitario, parece camino a replicar el rebrote, según admiten responsables sanitarios.



Con otros 386.000 contagios en un día, India recibió el primer envío de suministros médicos de Estados Unidos para hacer frente a su devastador brote, en un avión militar que llevó más de 400 botellas de oxígeno, otros equipos médicos y casi un millón de test rápidos de coronavirus.



Además de Estados Unidos, numerosos países pusieron en marcha una importante operación de ayuda internacional y prometieron asistencia al país de más de 1.350 millones de habitantes.



Japón anunció hoy que también contribuirá al esfuerzo internacional para ayudar a India y planea enviar 300 concentradores de oxígeno y 300 respiradores.



A la par de la ayuda, Estados Unidos también limitará los viajes desde India a partir de la semana próxima, “por recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”, explicó la secretaria de prensa Jen Psaki en un comunicado.



La variante india de coronavirus, detectada al menos en 17 países, está sospechada de ser más contagiosa, pero existen muchas incógnitas al respecto.



Lo que parece claro es que el cuadro sanitario del país asiático puede repetirse en otros lugares: el director del Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), John Nkengasong, el máximo funcionario de salud del continente, consideró que la región debe prepararse para un brote como el indio, por las similitudes que registran.



Con aproximadamente la misma población y un sistema de salud muy frágil, África "debe estar muy, muy preparado" para un escenario similar, señaló Nkengasong, que advirtió: "No tenemos suficientes trabajadores de la salud, no tenemos suficiente oxígeno".



El suministro de vacunas de África depende en gran medida de la India, sede del fabricante más grande del mundo, el Serum Institute, fuente de las dosis de AstraZeneca distribuidas por el proyecto mundial Covax para llevar los fármacos a los países de ingresos bajos y medianos.



La prohibición de las exportaciones de vacunas en India "afectó gravemente la previsibilidad del lanzamiento de los programas de vacunación y continuará haciéndolo durante las próximas semanas y quizás meses", dijo Nkengasong, quien remarcó que la situación a nivel mundial es "extremadamente incierta".



La contracara de esos cuadros parecen estar, claro, en países donde los planes de vacunación funcionaron a mayor velocidad: Alemania registró hoy la incidencia de contagios más baja en más de dos semanas, Estados Unidos llegó a los 100 millones de habitantes inmunizados con dos dosis y el Reino Unido se acerca al final del confinamiento con un repunte de su economía.



La baja de contagios en Alemania es atribuida por los expertos a las restricciones impuestas en todo el territorio bajo la nueva ley que permite al Gobierno de Angela Merkel establecer parámetros epidemiológicos para imponer y levantar medidas restrictivas, pese a la oposición de algunas regiones.



Por cuarto día consecutivo, el promedio semanal de casos de Covid-19 por 100.000 habitantes volvió a bajar en el país y se situó en 153, la cifra más baja registrada desde el 14 de abril, cuando tuvo el mismo valor, según el último balance del organismo federal de vigilancia epidemiológica Instituto Robert Koch (RKI).



Y Estados Unidos llegó a sus 100 millones de completamente vacunados, lo que morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, informó el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.



"Son 100 millones de estadounidenses con una sensación de alivio y tranquilidad al saber que después de un año largo y duro están protegidos del virus, sabiendo que su decisión de vacunarse no solo los protege a ellos sino que también protege a sus familias, sus amigos y sus comunidades", expresó Zients en conferencia de prensa.



El país, que sigue siendo el más afectado del mundo, distribuyó 237 millones de dosis y el 55% de los adultos recibió al menos una dosis.



En el Reino Unido, los positivos fueron bajando en el último mes y los fallecimientos diarios de casi 1.300 a principios de enero pasaron a un promedio de siete muertes en abril, tras una relajación gradual de las restricciones.



Mientras tanto, más de 34 millones de personas ya recibieron la primera dosis y más de 14 millones la segunda, alcanzando a un total de 48.748,962 vacunas administradas.



En la región, al escenario fatal de Brasil, que superó ayer las 400.000 muertes, se suman los graves casos de Colombia, que desde hace tres días viene superando su propio récord de decesos, y Ecuador, que terminó abril con su cifra más alta de nuevos contagios, 53.000, desde el inicio de la pandemia.



También Cuba mostró un rebrote que obligó al presidente Miguel Díaz-Canel a pedir que se examinen las causas y se cumplan las medidas restrictivas en la isla, que suma ya más de 106.000 casos tras consolidarse por encima del millar de positivos diarios.



"He indicado revisar el trabajo en las terapias intensivas y profundizar en todas las causas del rebrote de Covid-19 en Cuba, que no deben buscarse solo en la agresividad de las nuevas cepas que circulan en el país", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Paraguay persiste en su plan de restringir la circulación nocturna y de evitar reuniones sociales y actividades en plazas y clubes, mientras Uruguay solo apostó por bajar la circulación y cerrar oficinas públicas y anunció un plan de regreso escalonado a la educación presencial.