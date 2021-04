VIDEO .- Eduardo Feinmann, durísimo: "El kirchnerismo ama tanto a los pobres que los multiplica"

Eduardo Feinmann fue uno de los invitados de la emisión de ayer de "La Noche de Mirtha" (El Trece), conducido por Juana Viale, y aseguró que el kirchnerismo generó un incremento de la pobreza en la Argentina.

“El kirchnerismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Vos imaginate que en los 12 años de kirchnerismo, cuatro de Néstor y ocho de Cristina, se multiplicaron las cantidades de villas miseria en todo el país de una manera exponencial”, comenzó indicando el periodista.

“Entonces los aman tanto que los multiplican. Porque justamente, multiplicándolos logran multiplicar la cantidad de votos. El populismo crea pobreza”, agregó.

La conductora, por su parte, acotó al respecto: “A mí me gustaría debatir cómo se va a salir de esto”, a lo que Luis Brandoni, otros de los invitados, le respondió: “Se va a salir. Creo que hay algunos síntomas que nos indican que se puede salir de esto. La sociedad argentina ha producido un cambio en los últimos dos años en donde se ven síntomas que muestran que no se van a dejar llevar por delante”.

Feinmann, por su parte, añadió: “La republica y las instituciones, está claro. La gente está en contra de eso”.

Por último, Brandoni acotó: “El año pasado la gente estuvo por delante de la política. Los banderazos que fueron tan criticados y no fueron inocuos, aunque digan que nosotros no somos el pueblo o ‘los argentinos de bien’, que el Presidente dijo que un día iban a salir. Me parece que no es un hecho aislado la reacción de la gente en Formosa. La gente se está interesando por la política y no siempre debajo de un partido político”.