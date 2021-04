“Implosión”: la película rodada en la Región que vuelve a la masacre de Patagones

El 28 de septiembre de 2004, un estudiante del Instituto 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones ingresó al aula y abrió fuego. Era un día como cualquiera, que terminó con tres adolescentes muertos. Otros cinco llevan las marcas de los balazos en la piel: en “Implosión”, película de Javier Van de Couter que se estrena el jueves y que se mueve entre la ficción y el documental, dos de ellos, Rodrigo Torres y Pablo Saldias, emprenden el viaje desde la ciudad más austral de la Provincia en busca de Juniors, en busca de respuestas, en busca de resoluciones.

El viaje los trae a nuestra región: el último paradero conocido de Juniors es Ensenada, y hacia allí va la dupla, rodeados por actores profesionales de la Ciudad y atravesando las calles de La Plata y Ensenada (también el equipo técnico es local). La peripecia, que se desvía, se disipa, se resignifica entre noches y bares, no es real ni ficticia: es un dispositivo que permitió, dice su director en diálogo con EL DIA, a Pablo y Rodrigo buscar, liberar, explorar, desde la libertad del juego, del cine.

Y esa búsqueda, agrega, no solo atañe a los protagonistas: “La película propone ese viaje para adentro, y esa búsqueda de los personajes, ese intento de reencontrarse con el compañero que tensiona el relato, es una búsqueda de todos. Esto ocurrió hace 15 años atrás y la búsqueda sigue, la búsqueda de saber qué nos pasó, que no vimos, qué no vemos”, dice Van de Couter.

“Implosión” (que se verá todos los días a las 19 en el Select, y el viernes la proyección contará con la presencia del dirtector) vuelve a la masacre de forma lateral para “abrir preguntas: esto nos pasó como sociedad, más allá de que ocurrió en la ciudad más austral de la Provincia, y lo más fácil es esconder la tragedia. La película quiere abrir nuevas preguntas, y no pretende dar respuestas”.

Esta es la segunda película de Van de Couter, tras “Mía”, y la primera en estrenarse en una década. “Llevo diez años con el proyecto en la cabeza”, confiesa, porque “no me resultó sencillo abordarlo”. Como los protagonistas, Van de Couter es de Patagones, algo que “me jugó a favor para la intimidad y la confianza, pero la objetividad, las cuestiones artísticas, podían volverse en contra”. Aquella tragedia, confiesa, sacudió a todo el pueblo. Y él quería hacer cine con ese sentimiento imposible de poner en palabras, sacarlo afuera, pero no sabía cómo.

“La consternación le debe haber pegado de una forma a un médico, a un trabajador social o a un maestro les afectará de una manera particular y vieron qué hacer con eso; a mí, cuando ocurrió, intenté acercarme al hecho desde el cine”, comenta. Entonces, “quise hacer un documental, pero no estaba preparado para que el registro sea documental”.

El proyecto siguió dando vueltas, y, al acercarse a Pablo y Rodrigo, para conocer qué había sido de ellos, comprendió que “mi lenguaje es la ficción, no el documental, es un juego al que estoy más acostumbrado”. La propuesta interesó a los protagonistas, que a medida que se iban poniendo cómodos con el juego, a medida que escapaban de ese registro periodístico al que se habían acostumbrado, a ese responder preguntas con respuestas preformuladas, y abrazaban el lenguaje de la ficción “fueron tomando distancia de ellos mismos para poder interpretarse y comprendiendo las posibilidades qué les daba interpretar esos personajes”.

Esas posibilidades tienen visos terapéuticos, “casi piscomágicos”, dice Van de Couter. “Mediante la ficción iban a poder visitar ese hecho desde la fantasía: el cuento te habilita otros espacios, jugar, transitar situaciones que quizás nunca te permitirías en la vida, decir cosas que quizás nunca pudiste decir. Y decís ‘corte’ y salís de ese lugar, no te quedás ahí”.