Garantizan la presencialidad y dicen que es bajo el contagio escolar: 0,12% del alumnado

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, insistió ayer que la evidencia de datos y estrictos protocolos muestran que “hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad” y negó que la suba de casos esté relacionada con la vuelta a las aulas. Aseguró que los casos positivos de Covid en las escuelas representan el 0.12 por ciento en estudiantes matriculados. En la misma sintonía desde la provincia de Buenos Aires entienden que la “escuela no es foco de contagios”.

En nuestra ciudad, tanto la Jefatura distrital La Plata como la cartera educativa provincial brindaron datos sobre reportes de coronavirus en escuelas. Hasta el momento se conocieron por información brindada por padres, en el caso de escuelas públicas, y comunicaciones de colegios privados sobre contagios y las medidas adoptadas para las comunidades educativas afectadas. El Eucarístico fue uno de los colegios más afectados, y esta semana desarrolla clases en forma virtual en todos los niveles de enseñanza. Semanas atrás hubo 8 casos reportados en la Técnica 6 –Albert Thomas-, también en la Escuela Italiana, y los colegios San Luis y San Antonio de Padua, entre otros.

PORCENTAJES

Lo observado en la plataforma Cuidar, aseguró Trotta, es que existe un nivel de contagio de menos del 1 por ciento en alumnos y del 1.02 por ciento en docentes, después de un mes y medio de clases presenciales en todo el país.

La muestra analizada, que corresponde a 5.926 establecimientos activos, a los que asisten un total de 1.429.190 estudiantes matriculados y 214.850 docentes y no docentes, evidencia que la incidencia en el sistema educativo “es baja”, aseguraron en la cartera educativa nacional: sobre el total de estudiantes matriculados 2021 representa un 0.12 % y un 0,79 % del cuerpo de directivos, docentes y auxiliares.

En relación a los datos relevados sobre la población de estudiantes y de docentes y no docentes que asisten de manera presencial, los porcentajes varían al 0,16 y al 1,03 % respectivamente.

En el ministerio de Salud de la Provincia manejan los siguientes datos: desde el 15 al 31 de marzo hubo 5.960 reportes, de los cuales 2.561 fueron casos positivos y el resto con síntomas. En ese universo, el 55 por ciento corresponde a estudiantes; el 40 por ciento a docentes; y el 5 por ciento a personal no docente.

En la Región Sanitaria XI, que integra La Plata y comprende unos 18 distritos, tuvo cerca de 400 reportes (en la segunda quincena de marzo) por síntomas, y poco más de 200 por casos positivos. A su vez, el lunes 19 de marzo fue la jornada de mayor cantidad de reportes en la Provincia, con más de 1.000 casos entre personal y alumnos con síntomas y casos positivos, según la plataforma Cuidar.

SOSTENER LA “PRESENCIALIDAD”

El ministro de Educación Nicolás Trotta, subrayó ayer que “todo lo que sea un espacio institucional donde se pueda ejercer un control de los protocolos, con un tercio de los docentes y auxiliares del país vacunados, evidencia que hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad”, insistiendo con la idea de mantener las clases en las aulas.

También afirmó que “no está en duda eso, ni hay evidencia que la suba de casos está relacionada con la presencialidad en las escuelas”. Una idea similar tienen en la cartera de salud provincial.

El ministro remarcó la evidencia señala que “el principal foco de contagio” se da “en los ámbitos sociales donde no se cumplen los protocolos”. “Si uno analiza las últimas semanas, los contagios de adolescentes subieron pero están por debajo del promedio del resto de la población, donde los mayores niveles de contagio se dan entre los 20 y los 39 años”, dijo Trotta.

Con respecto a la reunión mantenida con el ministro de Transporte, Mario Meoni, Trotta señaló que “el tema de contagios y el transporte está planteado y ponemos el foco en fortalecer la cantidad de unidades”.

En tanto, desde el gremio docente Udocba volvieron a remarcar que “ante la inminente saturación del sistema sanitario, desde el Ministerio de Salud provincial se alertó a la ciudadanía sobre el ´momento muy peligroso´ que estamos viviendo, al tiempo que aseguran ´que no hay más margen´. Sin embargo, estas aseveraciones no tienen correlato con lo que está sucediendo en el ámbito educativo, en el que continúa la presencialidad contra viento y marea”.

“Insistimos: no se entiende tanta campaña para disuadir a la ciudadanía de reunirse, viajar, ´bolichear´ y por otro lado ni siquiera se cuestiona el nexo entre el aumento de casos y la presencialidad en las escuelas. Relevamientos de nuestra organización gremial dan cuenta de la velocidad de los contagios que atraviesan a comunidades educativas enteras, en distritos donde el sistema de salud pronto no dará respuesta. Nos preguntamos si es necesario llegar a un punto de no retorno, o si de una vez por todas algún funcionario o funcionaria responsable tomará la decisión correcta”, agregaron.