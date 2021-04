Con las nuevas restricciones la Ciudad se adentra en otra etapa

Dueña del primer puesto entre las ciudades del país con “alto riesgo” epidemiológico por la velocidad con que se multiplicaron los contagios en los últimos días, en La Plata no se definió todavía el alcance de las restricciones que, en principio, regirán desde la 0 hora de mañana hasta el 30 de abril con el objetivo de bajar la curva de contagios de Covid. Al tiempo que indicó que en la Ciudad están a la espera del decreto provincial que fijará los limites horarios, las actividades permitidas y las pautas para los encuentros interpersonales, el intendente Julio Garro recalcó que “lo importante es encontrar el equilibrio entre la salud y la economía”.

“Lo más importante por el momento es remarcar que falta el decreto provincial”, dijo el jefe comunal y agregó: “Es muy difícil restringir más. Si se puede llevar adelante volver a generar conciencia entre todos, me incluyo yo también, porque nos hemos relajado. Claramente hubo un aumento en el país, la Provincia y la Ciudad. Hay que seguir cuidándose, pero el desafío es volver a encontrar el equilibrio entre la vida y la actividad económica”.

Dentro de las medidas que se adoptarán a nivel nacional, según lo comunicó el presidente Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos, desde el primer minuto de mañana se restringirá la circulación urbana entre la 0 hora y las 6; los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23; el transporte público en AMBA y La Plata volverá a ser exclusivo para los trabajadores considerados esenciales, las comunidades educativas y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.

En lo referido a las modalidades de reuniones sociales, los encuentros en lugares cerrados estarán prohíbidos pero se podrán realizar al aire libre hasta un tope de 20 personas. Los gimnasios sólo podrán admitir hasta 10 clientes por vez.

Especialmente en las ciudades de mayor riesgo epidemiológico, como La Plata, los espacios de juego de azar como casinos y bingos deberán cerrar; tampoco podrán abrir discotecas y salones de fiestas.

Asimismo, quedaron suspendidos los viajes de egresados, de estudio y de grupos turísticos

Polémica con los comerciantes

En medio de la creciente preocupación por los elevados niveles de transmisión del virus y de las precisiones sobre las medidas que se adoptarán a partir de la 0 hora de mañana para frenar el vertiginoso avance de la enfermedad, surgió una polémica entre el Municipio y un sector de los comerciantes locales, concretamente aquellos que integran la Federación Empresaria de La Plata -Felp-. Es que la Comuna dio a conocer ayer la decisión de reducir de 9 a 19 el horario de las actividades mercantiles minoristas no esenciales, exceptuando de esa restricción a los locales gastronómicos, los kioscos y las estaciones de servicio.

El conflicto se produjo porque aunque desde la Municipalidad aseguraron que la medida se consensuó tras un encuentro entre Garro y dirigentes de algunos centros comerciales, la Felp señaló a este medio su disgusto porque la entidad “no fue consultada” y cuestionaron la “representatividad” de quienes participaron del acuerdo para una medida que abarcaría a toda la ciudad. Desde la Cámara de Comercio locala se aclaró que tampoco fueron consultados ni acordaban con la medida.

A través de un comunicado, el intendente remarcó que “acordamos con representantes de los centros comerciales reducir el horario de aquellos minoristas no esenciales (excepto bares y restaurantes) de 9 a 19 horas. (...) Esta medida se suma a las diversas acciones que venimos trabajando desde el Municipio por el avance del COVID”.

Pero el presidente del área de los Centros Comerciales de la Felp, Valentín Gilitchensky, disparó: “No fuimos consultados para tomar esta medida y es contraproducente, porque el comercio no contagia y a la vez no se están haciendo los controles necesarios contra la venta ilegal, el cuál no tiene ningún tipo de protocolo”.

Ante los reclamos desde la Comuna expresaron su disposición a reunirse con los representantes de las cámaras comerciales mencionadas por esta cuestión.

Controles Serán "muy estrictos" con los locales que deban cerrar de noche, aunque se remarcó la importancia de la responsabilidad individual: "No podemos poner un inspector por platense y menos que se meta en las casas".

Testeos Se fortalecerá búsqueda activa de casos. "Nosotros no estábamos teniendo prácticamente acceso a los hisopados, podíamos hacer 15 muestras diarias. Ahora nos facilitaron tests rápidos y también nos habilitaron un laboratorio en Buenos Aires al que podemos llevar unas 100 muestras diaria", dijo el secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat.

Rifourcat:“Es una situación alarmante, con un crecimiento de casos inesperado”