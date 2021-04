Alerta en La Plata por la altísima ocupación de camas de terapia

La Plata vive uno de los momentos más críticos desde que comenzó la pandemia. Las camas de terapia intensiva tienen una ocupación de entre el 85 y el 100 por ciento en clínicas privadas y un panorama similar se describe en los hospitales públicos. En este contexto, se advierte que la Ciudad se encuentra con personal más que ajustado en las unidades de terapia intensiva, y muchos ya dan señales de agotamiento.

Según datos confirmados a EL DÍA en la jornada de ayer, el Hospital Italiano y el Hospital Sudamericano tienen 100 por ciento de ocupación de sus camas UTI; mientras que las del Hospital Español, el Instituto Médico Platense, el Instituto Diagnóstico e IPENSA están al 90 por ciento.

Estos números, le precisaron a este medio desde la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba) y desde la Asociación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Acliba 1), se repite en el resto de las clínicas de la región y hay preocupación.

En los hospitales públicos el panorama es similar, tal como señaló Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva: “El panorama que estamos teniendo en las últimas 48 horas es terrible. Se están llenando todas las terapias intensivas de la ciudad”.

Y añadió: “El año pasado fue más pausado y nos dio cierto tiempo a acomodarnos, pero este año el incremento es muy exponencial. En muchos lugares las camas disponibles para COVID que se habían ido cerrado, por la baja de casos, se volvieron a abrir rápidamente y se llenaron”.

Ayer a la mañana, la Directora Ejecutiva del Hospital Rossi aseguró que el porcentaje ocupación de la terapia intensiva “es del 80 por ciento” en dicho nosocomio y que de sostenerse este ritmo de contagios, el “sistema puede colapsar”.

En general, entre hospitales públicos y clínicas privadas, hay un promedio de ocupación del 68 por ciento de las camas, según los datos que manejan en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, advirtió ayer que “si los casos (de coronavirus) se siguen disparando la saturación es un escenario absolutamente posible” al referirse a la proyección de contagios y ocupación de camas para los próximos días, y puntualizó la necesidad de “tomar medidas que disminuyan esa velocidad”.

“Si hacemos una proyección lineal (lo que viene) va a ser malo porque en los últimos tres días prácticamente se fueron duplicando día a día los positivos”, dijo Riera. El funcionario bonaerense manifestó que se deben “tomar algún tipo de medidas que disminuyan la velocidad de circulación viral, porque eso nos va a permitir absorber la demanda”.

En Fecliba aseguraron que se realizan reuniones con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), en las que también participa Acliba, y se activan gestiones para realizar encuentros con el ministerio de salud bonaerense para coordinar acciones ante el panorama planteado y afrontar el cuadro de situación planteado “del mejor modo posible, optimizando los recursos disponibles”.

RECURSO HUMANO

Uno de los pilares para afrontar el preocupante panorama es el recurso humano, que está atravesando un momento muy particular, ya que lleva más de un año de un intenso desgaste en las unidades de terapia intensiva: escaso en cantidad y con pluriempleo por los ingresos que perciben, la situación se torna compleja ya que es muy difícil reforzar el plantel de intensivistas, que necesita una especialización y capacitación ardua y compleja, según coinciden asociaciones profesionales, entidades gremiales y distintos directivos de clínicas privadas.

Uno de los intensivistas consultados remarcó ante este diario que “un paciente de Covid lleva mucho más tiempo que otro enfermo que llega a la terapia. Al ingresar hay que dedicarle no menos de dos horas para prepararlo, intubarlo y controlarlo. Con el paso de los días, el monitoreo no lleva mucho menos tiempo y si hay muchos pacientes con un cuadro similar, la situación es aún más demandante”. También remarcaron que otro factor que suma “estrés es que con esta enfermedad no se sabe cuándo se va a terminar, ni cuánta gente estará afectada”.

La Plata registra uno de los niveles más altos en cuanto a circulación y velocidad de contagio de casos de Covid.