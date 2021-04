Garro: "Es muy difícil restringir más, el desafío es encontrar el equilibrio entre la salud y la economía"

Julio Garro, intendente de la ciudad de La Plata, habló esta tarde con EL DÍA tras el anuncio que hizo Alberto Fernández sobre las nuevas restricciones por el avance de la segunda ola del coronavirus. Si bien aclaró que están a la espera del decreto provincial, precisó que lo importante es encontrar el equilibrio entre "la salud y la economía".

"Lo más importante, por el momento, es remarcar que falta el decreto provincial", comenzó indicando el mandatario local, quien seguidamente agregó: "Es muy dificíl restringir más. Sí se puede llevar adelante un plan para volver a generar conciencia. Entre todos, me incluyo yo también, nos hemos relajado. Claramente hubo un aumento de casos en el país, la Provincia y la Ciudad. Hay que seguir cuidándose, pero el desafío es volver a encontrar el equilibrio entre la vida y la actividad económica".

En relación al aumento de casos, indicó: "Reconocemos que en estas últimas semanas los casos subieron mucho. Si tomás el mes de marzo, la ciudad de La Plata es uno de los municipios que está, tomando el fútbol para que se entienda, en mitad de tabla; pero si tomamos la última semana, estamos terceros".

Por otro lado, habló sobre la medida anunciada este miércoles por el Municipio en relación al horario de los comercios no esenciales: "Hoy me vinieron a ver los presidentes de los centros comerciales y le ofrecieron al Municipio cerrar a las 19. No es que yo lo dispuse. Entonces le pregunté si les afectaba a su funcionamiento y economía, y me dijeron que no, que a las 20 no hay nadie en la calle. Y por un tema de priorizar gastos, y hasta de seguridad, aportaron su voluntad de cerrar a las 19. Entonces les agradecí y acordamos ese horario".

Y añadió: "Quieras o no, cerrar a las 19 reduce la circulación. Pero no es algo que yo impuse. Es algo de muy buena fe, que le agradezco en nombre de todos los platenses. Vinieron a poner eso a disposición para los comercios no esenciales. No incluye los gastronómicos".

En relación a la queja de algunos comerciantes ligados a la Federación Empresarial de La Plata (FELP) de que no fueron convocados, aclaró: "Vino el centro comercial de City Bell, el centro comercial de calle 12, el centro comercial de calle 9 y otros más. La verdad que tomamos esa propuesta. Si hay algún comerciante que quiere seguir abierto hasta las 20, no es una cuestión que mueva mucho ni que nosotros íbamos a limitar. Tomamos la propuesta, la aceptamos y lo anunciamos. Simplemente eso. No hubo otro tipo de impedimento".

Por otro lado, y ante la consulta de si la Provincia les adelantó algo de lo que anunciará mañana, indicó: "Adelantos no hubo grandes, si el tema de los casinos y bingos. Horarios tampoco quedaron claros. Hoy la ciudad de La Plata así como está, con la limitación de las 12 de la noche de la gastronomía y la limitación, entre comillas y casi entre paréntesis, voluntaria de los comercios esenciales a las 19, sumado a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, puede funcionar privilegiando y buscando el tan deseado equilibrio entre la salud y la economía".

En relación a los controles, indicó que serán "muy estrictos" a partir de las 00 horas con los comercios, aunque remarcó la importancia de la responsabilidad individual: "Nosotros no podemos poner un inspector por platense y menos que se meta en las casas"

En tanto, sobre el final, criticó cómo viene manejando la Provincia la campaña de vacunación: "Nosotros debemos identificar el virus, testear a las personas y poder vacunarlas. Hoy los municipios de Buenos Aires, en su mayoría, no vacunamos porque vacuna solo la Provincia", y prosiguió: "Fíjate lo que pasó en el Estadio Único. En la misma manzana hay un centro de salud, el de Tolosa. Entonces, para ser más claros, solo los intendentes del PRO contamos con 320 puntos más de vacunación. Podemos vacunar a 250 personas por día en cada uno de ellos y en 30 días estaríamos vacunando cerca de 2.400.000 personas".

Al respecto, amplió: "Es necesario despolitizar la vacunación, despolitizar la pandemia. Queremos ser responsables y ayudar, como desde el primer día como se izo con Nación y Provincia. Estamos pidiendo que nos hagan responsables y que nos dejen ayudar. Si la semana que viene entran 5 millones de dosis, que ojalá así sea: ¿cómo aplicamos esa cantidad en cinco días para subirnos a la ola y no quedarnos atrás? Pedimos descentralizar la vacunación".

Por último, y siguiendo con el tema de las vacunas, precisó: "Estamos haciendo trasladar desde el centro de la ciudad hasta el límite con otro municipio. Ejemplo, Carlos de 78 años, 50 minutos en colectivo desde 1 y 60 hasta Abasto, se vacunó en la Telefónica, y 50 minutos de vuelta. Se tomó dos micros cuando se pudo haber vacunado a cinco cuadras".

"LO IMPORTANTE ES SEGUIR BUSCANDO CASOS", ASEGURÓ RIFOURCAT, SECRETARIO DE SALUD DE LA CIUDAD

Enrique Rifourcat, secretario de Salud de La Plata, mostró su preocupación sobre el aumento de casos en la ciudad y aseguró que desde la Municipalidad pondrán especial énfasis en la detección de nuevos contagios.

"Vamos a empezar a fortalecer la búsqueda activa de casos, trabajando en conjunto con la Provincia. Nosotros no estábamos teniendo prácticamente acceso a los hisopados, podíamos hacer 15 muestras diarias. Ahora nos facilitaron tests rápidos y también nos habilitaron un laboratorio en Buenos Aires al que podemos llevar unas 100 muestras diarias. Entonces ahora sí podemos ir a salir a testear enserio desde el Municipio", comenzó indicando el funcionario en diálogo con EL DÍA.

"Vamos a iniciar los planes Detectar. Provincia ya había organizado uno para mañana y nosotros nos vamos a sumar. Yo igualmente no quiero popularizar un lugar, decir que vamos a estar en tal lado, porque vamos a tener 200 personas haciendo cola. Eso es la única cosa que nos falta terminar de pulir", añadió, además de reafirmar que "lo importante es seguir buscando casos".

En relación al marcado incremento de casos que está registrando La Plata desdela semana pasada, alertó: "Si seguimos a este ritmo, tenemos el temor de la complicación desde el punto de vista sanitario. Es una situación alarmante, con un crecimiento de casos totalmente inesperado".

Si bien admitió, al igual que Garro, que hubo un "relajamiento" de toda la población, precisó que el mismo no fue de un día para otro y que por eso sorprende aumento tan abrupto de casos. "De un día para otro triplicamos y a los seís días sextuplicamos. Y no es que hubo un evento que vos puedas decir que fue el desencadenante", cerró.