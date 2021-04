¿Peligran las clases presenciales? Otro gremio advirtió por zonas de alto riesgo

La Federación de Educadores Bonaerense (FEB) pidió que se suspendan las clases presenciales en los distritos que tengan “extremo riesgo” de contagios de coronavirus, entre ellos está La Plata. A su vez, en declaraciones periodísticas, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, dijo que la “presencialidad no es algo definitivo ni permanente”, a pesar de que el día anterior remarcó que “hay evidencia de datos y protocolos que demuestran que “están dadas las condiciones para sostener la presencialidad”.

En un comunicado difundido ayer, la FEB exige a las autoridades provinciales “que se garanticen las medidas de resguardo de docentes y alumnos de acuerdo con la realidad sanitaria de cada localidad y, de ser necesario, se suspendan temporalmente las clases presenciales”.

“Ya existen zonas o distritos de alto riesgo que deben activar y extremar medidas de prevención y resguardo de la salud, como lo es la suspensión de clases presenciales”, indicó la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, quien agregó que “existe un incremento exponencial de la curva de contagios en muchos distritos de la Provincia”. Desde otro gremio docente, Udocba, también pidieron la suspensión de las clases presenciales.

Por su parte, el ministro Trotta, dijo que “tenemos que cambiar lo que está mal; no castiguemos los espacios donde estamos logrando y la evidencia lo confirma, construir una presencialidad cuidada porque, como sociedad, estamos poniendo en orden nuestras prioridades y no se está ejerciendo la fiscalización para que cumplamos los cuidados”. Y agregó que “la presencialidad no es una cuestión de deseo” sino “una cuestión de responsabilidad”.

“Tenemos que restringir los espacios de contagio en otros ámbitos de la vida, principalmente en lo social, dicen los especialistas. Tenemos que restringir encuentros en los espacios en donde no cumplamos el distanciamiento, la ventilación, el uso del tapaboca porque eso va a repercutir indefectiblemente en la escuela”, insistió.

El titular de la cartera educativa explicó que, por ahora, la tasa de detección de contagios en las escuelas es “muy baja”.