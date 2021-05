Juan Darthés rompió el silencio: habló por primera vez de las acusaciones en la TV de Brasil

Juan Darthés rompió el silencio en torno a las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra. El actor lo hizo en un canal de Brasil e hizo referencia a su situación judicial. En ese contexto dijo que se refugió en su país natal porque allí no posee extradición y negó todas las acusaciones.

Cabe recordar que Darthés, de 56 años, tiene pedido de captura por parte de Interpol luego de que fuera acusado por estupro en abril pasado por la denuncia que hizo la actriz Thelma Fardin en 2018. Las declaraciones las hizo en el programa "Domingo Espectacular ", que se emite por Record TV. En ese envío siguieron a Darthés durante varios días con cámaras ocultas en los departamentos donde reside, uno en Sao Paulo y otro en Río de Janeiro, junto a su esposa y sus dos hijos. En ese seguimiento pudieron comprobar que lleva una vida "normal", según precisaron.

Lo cierto es que el periodista Roberto Cabrini, cuando lo encontró en Río, habló con el actor por el portero eléctrico del edificio y más tarde vía telefónica. Cabrini le dijo: "Las acusaciones contra usted son extremadamente graves. En este momento, usted está denunciado por la Justicia brasileña por crímenes de estupro contra Thelma Fardin, y otras tres actrices que dicen que sufrieron abuso sexual de su parte: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos”. Frente a ello le pidió explicaciones.

El ex protagonista de "Patito Feo", hablando en portugués, le dijo: “Buenas noches Cabrini. Solo quiero decir que finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida“. Y siguió: “No hice nada de lo que me acusan, soy inocente".

Tras esta declaración agregó: "Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca”. La únicas vez que había hablado del tema fue en diciembre de 2018. En aquella oportunidad fue entrevistado por el fallecido periodista argentino Mauro Viale en una casa de Nordelta, donde dijo que “Yo nunca violé ni acosé a nadie”.

Luego, en el programa brasileño fue consultado el abogado de Darthés, Luiz Antonio Nazareth, quien aseguró que su defendido “no es un fugitivo en Brasil, es un ciudadano. Actuó como actuó en Argentina durante muchos años y regresó a su país natal. E informamos gratamente a la Policía Federal que él se encontraba a disposición de la Justicia brasileña”.