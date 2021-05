¿Te hisopás por una cita con Escudero?: famosos ya piden test para salir con alguien

No tienen demasiado problema con ir a los estudios de grabación (con protocolos, sí, pero también con una cantidad de casos elevada) pero a la hora de la intimidad sí se cuidan: dos famosos confesaron que antes de salir en una cita con alguien, le piden un hisopado negativo de COVID...

La primera en contar el extraño pedido que realiza a sus citas fue Silvina Escudero. La morocha fue consultada sobre su supuesto romance incipiente con Mariano Martínez y afirmó que ni fue a tomar un café con el actor. Pero aprovechó para contar con humor la manera particular en la que conviven su soltería con la idea de conocer a nuevas personas en plena pandemia. “Con las personas que salí en esta época las he bañado en alcohol... a un chico casi que le metí el dispenser de alcohol en gel en la boca. Con todo el tema de la pandemia no es fácil conocer gente, tampoco. Así que baño a cada uno”, se rió la morocha.

Escudero contó que sus encuentros venían siendo todos al aire libre, pero que a un hombre en particular “le pedí los (estudios de) anticuerpos”. Y no fue solo un hisopado, “le pedí hisopado y el de sangre, porque esa persona ya había tenido COVID. Y me trajo los papeles”, dijo Silvina. “Antes lo bañé en alcohol, desde el pelo hasta la punta de los pies. Ay, pobrecito... Le decía: ‘Disculpá, pero es la única manera que yo puedo tener tranquilidad, es así’”.

Y similar confesión realizó José María Muscari, quien viene teniendo una cuarentena bastante controlada. Muscari confesó que pasó 72 veces de confinamiento total, solo saliendo tres veces para ir al súper, aunque después arrancó con mucho trabajo. Pero aunque se mueve, Muscari no deja de cuidarse: soltero, contó que “tengo mi propio protocolo de encuentro cuando tengo que vincularme con una persona que no conozco: el hisopado negativo; si no, no hay chance conmigo”.

“Podría ser como un montón de amigos o amigas que todo esto les chupa un huevo. En mi caso, tengo conciencia social y una madre de 75 años que, por suerte, ya fue vacunada con una dosis. Entonces, cada vez que tengo algún encuentro, hablando de sexualidad, tiene que ser una persona que se haya hisopado, yo aprovecho mis propios hisopados para concretar. No es garantía de nada, pero lo tiene en cuenta, me dice el resultado y sabe que es importante para mí. Reduce bastante las chances de encontrarme con alguien que, aunque venga a encontrarse conmigo con barbijo puesto, sale a la vereda y se lo saca. Me da un aura de tranquilidad”, explicó. “Y si no, hay que esperar: ‘Cuando te lo hagas, vemos’”.