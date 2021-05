Misterio: por un video de Tik Tok creen que hallaron a una nena que desapareció hace 18 años

El 4 de febrero de 2003 EE UU se conmovía con la noticia de la desaparición de Sofía Juárez, una nena de 4 años que residía en la localidad de Kennewick, ubicada en el estado de Washington. Desde ese día, nunca más se supo nada de ella.

Pero en las últimas horas el caso de reflotó ya que se hizo viral un video de TikTok y creen que su protagonista podría ser la niña en cuestión, por lo que podría reabrirse la investigación. Lo cierto es que en esa red social las imágenes muestran a una joven que es entrevistada por el periodista e influencer Oscar Zazueta, quien suele ir por la calle y hace todo tipo de preguntas a quienes se cruzan en su camino.

El video fue filmado en Culiacán, México, y Zazueta le pregunta a la joven qué edad tenía, a lo que responde "22 años". Pero sorprende al decir que era una persona a la que no le gustaba cumplir años. “No estoy feliz por eso, porque tengo muchas cosas en mi mente. Honestamente, no me gusta mi cumpleaños. Me sorprende cada vez que tengo otro”, dijo. A continuación la muchacha envía un saludo muy extraño, que fue lo que encendió las alarmas: “Quiero saludar a mi tía y a mi abuela. Y quiero que vengan a buscarme, porque me han secuestrado. Espero que vengan por mí. Porque en realidad no sé de dónde soy, de aquí o de allá”.

Tras esas declaracione4s, el video rápidamente empezó a recorrer el mundo porque los usuarios de Tik Tok buscaron la forma de ayudarla. Desde Estados Unidos, el teniente Aaron Clem, portavoz del departamento de Policía de Kennewick, expresó que quieren comunicarse con la joven ya que tiene un parecido con Sofía Juárez, la niña que desaparecida en 2003. Clem dijo que “este es uno de esos casos en los que todos en nuestra comunidad saben exactamente lo que estaban haciendo cuando desapareció”.

Los últimos reportes de testigos y cámaras indican que la nena fue vista por última vez jugando en el cuarto de su casa el 4 de febrero de 2003. Según destacaron “Sofía era un faro de sol al que le robaron una vida brillante e inocente. Su familia, sus amigos y su comunidad han vivido bajo una nube oscura desde que nos la arrebataron. Sofia era, y sigue siendo, querida por todos los que la conocían. Sofia nunca será olvidada”.