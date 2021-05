Ex funcionaria trans denunció a Victoria Donda por "suprimirla de la historia argentina"

La titular del INADI, Victoria Donda, fue denunciada precisamente ante el organismo que encabeza después de afirmar que Ornella Infante es la primera funcionaria nacional trans, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri Mara Pérez Reynoso, también trans, ocupó un cargo en el ministerio de Seguridad.

"El @inadi y @vikidonda me suprimieron de la historia argentina. ¿Habrá sido todo una fantasía en mi mente?", tuiteó Pérez Reynoso luego que Donda, también por redes sociales, publicara una nota de opinión de Télam y afirmara que "La vida y nuestro camino militante nos encuentra juntas. Estoy orgullosa de haber sido quien eligió a la primera funcionaria nacional trans, mi compañera Ornella Infante".

Pero Infante no es la primera funcionaria nacional trans, ya que Pérez Reynoso entró al gabinete de la cartera que estaba a cargo de Patricia Bullrich en 2016, con 26 años de edad.

"Sus dichos no sólo no representan afirmaciones incorrectas, sino que dispone una preferencia basada en motivos arbitrarios, que anula y menoscaba el reconocimiento en labor llevada a cabo por la ciudadana Pérez Reynoso Mara al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación", señala parte de la denuncia de Pérez Reynoso ante el INADI.

La ex funcionaria hizo hincapié en que "no pasa por discutir quién puso a un ministro gay. Se trata de discutir esa manía que tienen ellos por reinventar la historia. No neguemos la realidad objetiva", y dijo que "es raro, con la historia de vida personal de Victoria, que ella me haya desaparecido de la historia del Estado con esa manera. Me llama la atención".

El tuit que generó la polémica es del domingo y 48 horas después Donda, también por redes, publicó en pedido de disculpas por el error, aunque en su rectificación no la menciona a Pérez Reynoso sino a Lohana Berkins.

"Quiero reconocer un error. Lohana Berkins fue de las primeras compañeras trans en asumir un cargo público. Luego varias compañeras fueron nombradas coordinadoras nacionales. Tengo el orgullo de haber propuesto a la primera directora nacional trans", afirmó en el primero de los dos tuits.

"Disculpen las molestias que ocasioné con mi error. No van a lograr distraernos de nuestro objetivo central: seguir construyendo un país para todes", agregó en el segundo.