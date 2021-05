Tandil pasó a fase 2 pero pedirá seguir con clases presenciales

Este martes, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que retrocedieron a Fase 2 los municipios de Carlos Tejedor, Junín, La Costa, San Miguel del Monte, Tandil y Trenque Lauquen, "lo que implica la suspensión temporal de las clases".

En el caso de Tandil, según publica El Eco, desde el Muncipio le aseguraron a ese medio que pedirán que se mantenga la presencialidad en las aulas porque entienden que están dadas las condiciones para ello en el distrito.

Y que el Gobierno comunal considera que el ámbito educativo es uno de los más seguros y donde menos proliferan los contagios. En este sentido, expresaron que “las escuelas no tienen inconvenientes y se va a solicitar que se revise la medida, teniendo en cuenta que los protocolos funcionan a la perfección, el transporte aquí no es un problema como en el Conurbano, no hay aglomeraciones en los puertas de los colegios y hay pocos agrupamientos aislados”.