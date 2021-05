Polémica en puerta: el debate que instaló Pipo Gorosito sobre Marcelo Gallardo

El ex jugador y entrenador de River, Néstor Gorosito dejó planteada la polémica cuando cuestionó a quienes aseguran que Marcelo Gallardo es el máximo ídolo del club millonario.

Sabido es que el Muñeco ha provocado una revolución desde que se calzó el buzo de DT riverplatense y basta con mencionar que lleva casi siete años en el cargo, y logró 12 títulos, que sumados a los que obtuvo como futbolista suman 20.

En esa dirección, la mayoría de los jóvenes que disfrutan del andar del equipo del Muñeco lo colocan al entrenador como el mayor ídolo de la historia de River. No todos, claro está, ya que Néstor Gorosito, jugador surgido del Millonario y ex entrenador, aseguró que Gallardo no es el mejor.

Pipo aseguró que "El Beto Alonso es el ídolo máximo de River" y además apuntó contra los jóvenes que se agolpan día a día en las redes sociales. "Ninguno de los chicos que escribe en Twitter, en Instagram o en toda esa porquería lo conocieron, no lo vieron. Entonces marca mucha tendencia en todo lo que es política pero no es ninguna verdad", explicó en diálogo con un canal deportivo.