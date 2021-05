Acusado de abusar de su prima, se fue a dormir a un lavadero

Un joven de 23 años fue detenido en un lavadero de autos de Ensenada, acusado de abusar sexualmente de su prima de 14 en una casa en Punta Lara, informaron fuentes oficiales. Un rato antes la chica había sido trasladada al hospital Cestino por los cortes que ella misma se realizó en uno de sus antebrazos.

El hecho ocurrió en una vivienda de Punta Lara de la que no se darán precisiones para no identificar a la víctima. Según denunció la madre de la menor, la noche anterior le permitió a su sobrino, de 23 años, quedarse a dormir allí, porque al parecer ya lo había hecho antes, son familiares y no tenía motivos para sospechar que podía pasar lo que pasó.

“En mitad de la madrugada la mujer se levantó y vio que el joven estaba acostado en la cama de su hija”, dijo un investigador, de modo que los destapó y advirtió que la tenía abrazada por la espalda, concretando el abuso.

A partir de ese momento se desató una fuerte discusión que terminó con el muchacho yéndose del domicilio y la madre de la menor llamando a su ex marido, quien acudió al domicilio justo antes de que el acusado volviera.

Se desencadenó entonces otra pelea y el sujeto se retiró de nuevo, tras lo cual la menor se encerró en el baño “y se hizo unos cortes superficiales en el antebrazo izquierdo”, detalló la misma fuente.

Un llamado al 911 acercó al lugar a los policías de la comisaría Segunda de Ensenada, quienes salieron en busca del acusado mientras una ambulancia trasladaba a la joven y a su madre al hospital Cestino.

A instancias de la fiscal Cecilia Corfield se activó el protocolo por abuso y se le dio intervención a la Dirección de Casos Especiales. Con el dato de que el acusado frecuentaba un lavadero de autos de la calle Cestino, los policías acudieron al lugar, se entrevistaron con el encargado y éste admitió que le había permitido descansar allí, sin saber lo que había sucedido en Punta Lara.

El acusado fue detenido.