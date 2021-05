Reclamos del sindicato judicial a la Suprema Corte

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) exigió ayer a la Suprema Corte que se disponga asueto con suspensión de términos y presencialidad, con guardias mínimas limitadas a las dependencias de turno, tras las medidas de restricción anunciadas por el Gobierno nacional para frenar los contagios de coronavirus.

El gremio realizó un reclamo ante a la Corte requiriendo que para el plazo previsto en las medidas de restricción fijadas por el Gobierno nacional se fije un régimen de prestación mínima en el Poder Judicial con asueto y suspensión de términos procesales, limitado a los asuntos de resolución urgente y con un sistema de guardias mínimas exclusivamente en las dependencias que se encuentran de turno”.

“En este contexto de crisis epidemiológica y sanitaria, la Suprema Corte y la Procuración tienen la responsabilidad de instrumentar las medidas necesarias para garantizar el cuidado de las y los trabajadores, y disponer de manera clara y precisa la no concurrencia a las dependencias de todo el personal del Poder Judicial que no sea imprescindible para la atención de cuestiones que por su naturaleza no admitan postergación”, dijeron.