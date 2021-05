Morosidad, deudas y deserción ponen en jaque a muchos jardines de infantes

Desde el año pasado es crítica la situación de los jardines maternales y de infantes y en la Asociación Espacio de Gestión Educativa – EGE- se informó que, ante el nuevo panorama de confinamiento, algunos establecimientos están pensando en cerrar, por lo que se movilizan por una ayuda extra.

Ana Francisconi, titular de EGE, señaló que en una reciente reunión en la que participaron unas 90 entidades educativas, se abordó la apremiante situación que atraviesan, luego de un 2020 en el que se fueron acumulando deudas y, en el mejor de los casos, se cubrieron solo los salarios de los trabajadores. “La situación ya se veía muy complicada antes de este nuevo confinamiento, algunas instituciones ya no pueden sostener al personal de los jardines y se van a perder muchas fuentes de trabajo”, apuntó Francisconi.

En ese contexto, los titulares de algunos jardines, fundamentalmente los que no cuentan con subsidios del Estado estarían analizando la posibilidad de cerrar y otros ya comenzaron a cerrar salas. “Uno de los planteos que se hicieron en la reunión fue lo complicado que es ver que la gente en la calle no se cuida, no usa los barbijos y los establecimientos que respetan todos los protocolos deben cerrar”, agregó la docente.

También se contempló que el panorama es crítico en general porque a raíz de la pandemia se enfrentan al hecho de que muchos padres de sus alumnos perdieron su trabajo y eso hace que aumente la morosidad de las cuotas o directamente que los chicos dejen de ir al jardín. Se indicó que se registra un gran nivel de deserción en los jardines maternales y en los niveles iniciales.

Además se indicó que el año pasado con el subsidio ATP se lograba cubrir un mayor porcentaje de los salarios, en cambio ahora con los el Programa de Recuperación Productiva – REPRO- solo se otorga 9 mil pesos para el pago del personal. “En los jardines se plantean cómo seguir adelante en el contexto de esta situación tan crítica porque hay establecimientos con cierto aporte estatal, pero otros tuvieron que cerrar salas, solo les alcanza para pagar sueldos y se endeudan, por ejemplo, con el pago de servicios y con el IPS”, apuntó la titular de EGE.

Otro de los reclamos es que se cobran los intereses por las deudas de los aportes contraídas el año pasado cuando se permitió el diferimiento de pagos. “Nos tenemos que hacer eco de el difícil momento que atraviesan los jardines porque en muchos casos se analizan los cierres y la situación es muy compleja, más con este nuevo confinamiento”, concluyó.