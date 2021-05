Internos de Romero hicieron y donaron botineros y bolsos para un club de Liga platense

Personas que se encuentran privadas de la libertad en la cárcel de Melchor Romero confeccionaron y donaron 40 botineros y tres bolsones para pelotas al Club Asociación Iris que milita en la Liga Amateur Platense de Fútbol.

En el marco del programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia” que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, internos de la Unidad 10 platense aportaron la mano de obra para colaborar con los niños que juegan al fútbol.

En cinco jornadas de casi ocho horas, dentro del taller de tapicería del penal, los internos cortaron y cosieron la cuerina. Luego, envolvieron la producción y, por intermedio del agente penitenciario Cristian Ramírez, quien participa activamente del Club Asociación Iris, se coordinó la entrega.

Guillermo, un interno referente de la tapicería, habló de la experiencia: "Es una satisfacción muy grande, porque no solamente he aprendido este oficio, sino que ahora lo comparto con mis compañeros. Creo que lo más lindo es donar y antes no lo sabía".

La directora de la Unidad 10, Miriam Irala, celebró la posibilidad de colaborar con la comunidad y expresó: “Encuentro una gran predisposición en los internos para las acciones que implican solidaridad. Mediante iniciativas de este tipo, logramos, a su vez, que las personas que transitan aquí su condena aprendan un oficio para cuando recuperen la libertad”.

Con un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios a causa de la pandemia de coronavirus, se realizó la entrega en la cárcel. La representante legal de la entidad que nuclea a 600 jugadores y jugadoras de fútbol, Mónica Jurinovic, recibió la donación, agradeció el trabajo y dijo que "los botineros van a destinarse a las categorías más chicas" y que "los bolsos para las pelotas son súper prácticos para trasladarlas".

La actividad contó con el acompañamiento del Director de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Iafola, el Subdirector de Asistencia y Tratamiento de la Unidad, Julio Compri e integrantes del equipo de trabajo de la Sección Talleres integrado por Alejandro Salto, Silvio Taiana, Agustín Cancela y Maximiliano Martínez. El emprendimiento contó con la coordinación de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario y la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense.