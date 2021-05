Las criptomonedas pierden más del 50% de su valor en dos semanas

El mercado de las criptomonedas parece atravesar el peor momento de su corta historia luego de perder más del 50 por ciento del total de su valor en las últimas dos semanas, al pasar de cerca de U$S 2,5 billones a menos de U$S 1,25 billones, de la mano de la súbita caída del Bitcoin (BTC) y de la mayoría de criptos.

Ayer, la principal criptomoneda cotizaba cerca de los U$S 32.000, menos de la mitad de los U$S 65.000 que llegó a venderse el 14 de abril, y un 30 por ciento por debajo de los U$S 46.500 que valía el pasado domingo, según datos del portal Coinmarketcap.

La caída de Bitcoin, que representa cerca de la mitad de la capitalización del mercado de las criptomonedas (la suma su precio de venta multiplicado por la cantidad en circulación), provocó un derrumbe generalizado del resto de las cripto que, en su mayoría, tuvieron pérdidas de entre el 50 y hasta el 70 por ciento en los últimos siete días.

Algunos de las caídas más resonantes fueron las de Ethereum (-49 por ciento), Cardano (-50 por ciento), Binance Coin (-61 por ciento), XRP (-61 por ciento), Polkadot (-63 por ciento), Litecoin (-58 por ciento), Uniswap (60 por ciento), Chainlink (-60 por ciento), Terra (-75 por ciento) y PancakeSwap (-64 por ciento), entre otras.

En total, la capitalización del mercado cripto había alcanzado los U$S 2,55 billones el 12 de mayo pero, en la tarde de hoy, cayó hasta los US$ 1,25 billones.

Esta semana, el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtieron en forma conjunta sobre los peligros de operar con criptomonedas debido a su alta volatilidad, la falta de respaldo normativo, y la posibilidad de perder lo invertido ante un eventual hackeo de las plataformas de intercambio o de no cumplir con las normas de lavado de activos.

El terremoto en el mercado comenzó el pasado 12 de mayo, con la combinación de dos noticias muy malas: el mayor dato de inflación interanual en los Estados Unidos en 13 años y el anuncio de la empresa de autos eléctricos Tesla de que dejará de aceptar Bitcoin como forma de pago por sus vehículos eléctricos, citando el uso intensivo de energía de la moneda.