Un Policía fue detenido tras matar a dos motochorros en un asalto

Un subcomisario de la Policía Federal mató a balazos a dos jóvenes en moto que lo asaltaron con una réplica de un arma de fuego en la localidad de Wilde y la fiscal de la causa pidió que quede detenido mientras investiga si existió un exceso en la legítima defensa.

El hecho, cuyo desenlace quedó filmado en una cámara de seguridad, ocurrió el domingo, alrededor de las 18.40, en la esquina de Boulevard de los Italianos y Lafuente, en el partido de Avellaneda. Los investigadores determinaron que el policía disparó al menos 12 tiros cuando los ladrones aparentemente pretendían escapar.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que se trata de un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA), de 49 años, que se desempeña en la División Auxiliares de Seguridad y Defensa, y quien al momento del hecho se encontraba de franco y vestido de civil.

Según declaró el subcomisario a los agentes de la comisaría quinta de Wilde de la policía bonaerense, dos jóvenes a bordo de una moto Honda XR 150 se le acercaron, lo apuntaron con un arma de fuego y le gritaron “quedate quieto”.

En ese momento, la víctima se identificó como policía e inmediatamente extrajo de una riñonera un arma marca Glock calibre 9 milímetros y efectuó al menos 12 disparos contra los delincuentes, indicaron las fuentes.

De inmediato, los “motochorros” pretendieron escapar y giraron como para retomar la calle, pero el policía comenzó a disparar contra ellos, según pudieron observar los investigadores en la secuencia que tomó una cámara de seguridad de un comercio de la cuadra situado a pocos metros del lugar del hecho.

El asaltante que iba de acompañante cayó de la moto justo en la esquina. En ese momento dos autos que venían en dirección contraria a la que toma la moto, cruzarán frente a los ladrones y el sub comisario, sigue con el arma en alto y aparentemente, gatillando.

Al caer su acompañante, el conductor de la moto, que iba con un casco puesto, acelera, pero se desploma a los pocos metros.

Según las fuentes, uno de los sospechosos, identificado como Milton Salto (18) y quien iba de acompañante, murió antes de que pudiera ser atendido en el centro asistencial, mientras que el otro, Alexander Javier Cordova (17), fue intervenido quirúrgicamente y falleció cerca de las 3 de la madrugada.

Un vocero judicial indicó que en la primera pericia preliminar se estableció que Cordova, quien conducía el rodado, recibió un disparo en la frente y otro en la pierna, mientras que Salto fue impactado al menos cuatro veces, todos con una dirección de atrás hacia adelante.

En tanto, el arma empleada por uno de estos era una réplica de utilería, añadieron las fuentes.

Según las primeras averiguaciones, ambos jóvenes contaban con antecedentes penales en el fuero de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora por “encubrimiento” y por “robo agravado en poblado y banda y con arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudo ser acreditada”.

Por su parte, Gerónimo Cordova, padre de Alexander Javier, aseguró que si bien lo “controlaba” a su hijo y lo mandaba a la escuela, “no sabía que salía a robar” y lamentó “la gente con la que se juntaba”, dijo.

“Mi familia es trabajadora, salimos a cortar pasto con él y su hermano. Pasó lo que no tenía que pasar. Lo llamé a mi hijo para saber dónde estaba porque no me respondía los mensajes y me atendió un comisario que me dijo que le habían pegado dos tiros”, lamentó Cordova.

El policía quedó aprehendido por disposición de la fiscal Natalia Miliore (UFI Nº 3) de Avellaneda. En la indagatoria por el delito de “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego” señaló que resistió el robo, indicó una fuente judicial. Tras la audiencia la fiscal solicitó la detención formal del policía.

El mismo informante añadió que el imputado reconoció que ya había tenido varios enfrentamientos en situaciones similares. Ahora, la fiscal procura determinar si el subcomisario actuó en legítima defensa o si tuvo un exceso.

otro caso en quilmes

En este contexto, se conoció anoche otro caso en el que un policía de la Federal mató de un balazo en el pecho a uno de los dos “motochorros” que lo asaltaron en Quilmes, cuando se dirigía a una sesión de terapia psicológica.

El efectivo estaba de franco y vestido de civil. Cuando estacionó su auto para entrar al consultorio, fue abordado por ladrones en una moto roja. El policía se identificó y uno de los asaltantes le disparó, dijeron los informantes.

Las fuentes señalaron que el policía repelió la agresión con su arma reglamentaria. El ladrón de 25 años, que iba como acompañante en la moto, recibió un balazo en el pecho y cayó muerto a unos 300 metros del lugar, en avenida Amoedo y Necochea. El conductor recogió el arma que había quedado junto al cuerpo y escapó, según registró una las cámara de seguridad municipal.

El efectivo, que presta servicios en la División Mitre de la Federal, resultó ileso. Una fuente del caso indicó que hace un año sufrió la pérdida de un hermano, también policía, que fue asesinado en un robo en un colectivo en Barracas, capital federal.

A su vez, los investigadores determinaron que, un rato antes, los mismos delincuentes habían asaltado, también sin concretar el robo, a la expareja de una oficial de la Policía Local de Quilmes a unas diez cuadras de distancia.