Polémica en Ensenada por la vacunación a una joven de 20 años

Una nueva polémica relacionada con la campaña de vacunación estalló en Ensenada, donde una joven estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y militante de la agrupación La Cámpora exhibió en redes sociales su flamante certificado de inoculación contra el coronavirus. Un mensaje que remató con un emoji de dedos en V y un “gracias” al gobernador, Axel Kicillof, y al intendente de la comuna vecina, Mario Secco.

La publicación pertenece a Lucía Mailén Díaz, vecina de El Dique y nacida el 16 de abril de 2001, según se lee en la imagen que viralizó en Twitter la dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto (ver foto).

De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, Díaz, que estudia en la Facultad de Humanidades de la UNLP y milita en la agrupación La Jauretche -alineada al espacio kirchnerista del concejal platense Guillermo “Nano” Cara-, se habría inscripto en el programa bonaerense Vacunate como “grupo de riesgo por enfermedad existente” por padecer asma.

Eso explicaría que el 10 de marzo de este año haya recibido el primer componente de Sinopharm y pocos meses después, el segundo, tal como confirmaron desde la Municipalidad de Ensenada, donde también quisieron aclarar que “la persona que muestra haber recibido las dos dosis no pertenece al espacio de Mario Secco. No es empleada del Municipio, tampoco funcionaria y no es militante del Intendente”. Y agregaron que “se inscribió como grupo de riesgo, habiendo recibido la primera dosis cuando la Sinopharm solo estaba habilitada para menores de 60 años”. La Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó autorizar el “uso de emergencia” de esta vacuna el pasado 26 de marzo, unas dos semanas después de que la joven recibiera la primera aplicación.

Pero el argumento oficial no convenció a los concejales ensenadenses de Juntos por el Cambio. Los ediles recordaban ayer que no es esta la primera vez que llega a sus oídos un caso de vacunación entre la militancia kirchnerista y, si bien esta vez podría justificarse, ¿“cuántos jóvenes o adultos con enfermedades de riesgo siguen en lista de espera sin poder vacunarse?”, se preguntó en diálogo con este medio la titular del bloque opositor, María Marta Gianastassio, que prevé presentar un pedido de informe dirigido al Ejecutivo local.