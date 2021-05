En una semana atendieron a 21 afectados por monóxido de carbono en el Hospital de Niños

Cada año, con la llegada de las bajas temperaturas aparecen los casos de intoxicaciones por inhalar monóxido de carbono. Al fenómeno esta temporada se agregan las medidas restrictivas por la pandemia, que hacen que la gente permanezca más tiempo en los hogares. Y las cifras ya empiezan a ser preocupantes: el Hospital de Niños de nuestra ciudad atendió en una semana a más de una veintena de afectadas por la inhalación de ese fluido.

La jefa del Servicio de Toxicología, Adriana Aguirre Celiz explicó que en los últimos siete días se asistieron a “21 pacientes intoxicados con monóxido de carbono” y adjudicó a la llegada del frío y a las medidas restrictivas actuales la causa de esta cantidad de casos.

Esta combinación de factores “hacen que se esté dentro de casa más tiempo por lo que hay mayor riesgo de intoxicación” por lo que recordó que por el monóxido y el coronavirus “es necesaria la ventilación de los ambientes”.

La profesional indicó también que “el aumento de la tarifa de luz y gas” es otro factor que pudo haber incidido en la cantidad de casos ya que ahora “muchas familias se calefaccionan con lo que pueden”.

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso para personas y animales, que se mezcla totalmente con el aire, resultando difícil de reconocer porque no tiene color ni olor ni sabor.

La intoxicación sucede cuando se acumula demasiado monóxido de carbono en el ambiente y por lo tanto reemplaza el oxígeno de los glóbulos rojos lo que puede generar un daño grave en los tejidos, órganos o incluso producir la muerte.

Los artefactos que consumen combustible de origen fósil, (gas, carbón o kerosén), deben ser correctamente instalados y mantenidos periódicamente, a fin de prevenir la producción de monóxido de carbono que resulta de un proceso de combustión incompleta del fluido.

La médica detalló que el cuidado “debe ser sobre niños y adultos porque se intoxican las familias completas debido a que están más tiempo en el interior de sus viviendas con algún tipo de calefacción que puede emitir gases”.

Ante la presencia de alguno de los síntomas, abra las ventanas, salga del ambiente y respire aire puro y acuda al centro asistencial más cercano, llame al 107 o comuníquese al 4515555 o 08003331133.

Desde Camuzzi, la distribuidora de gas natural en la Región también advirtieron que el monóxido de carbono “es un gas sumamente peligroso porque es difícil de detectar: es inodoro, incoloro, insípido y no irrita. Es el causante de un importante numero de muertes todos los años en el país”.

¿A qué síntomas debemos estar atentos para saber si hay intoxicación? “Frente a una intoxicación, los síntomas que se producen son similares a los de una gripe o malestar estomacal, lo que hace muy difícil su adecuada identificación. Una intoxicación leve se manifiesta con debilidad, cansancio y tendencia al sueño; dolor de cabeza, náuseas y vómitos; dolor de pecho y aceleración del pulso en la primera fase. Una intoxicación grave, producida en función del tiempo de exposición a este gas y de la concentración en el ambiente, puede producir temperatura corporal baja; inconsciencia, respiración irregular, convulsiones, pulso lento y/o irregular, tensión arterial baja, y hasta paro respiratorio”, explicaron desde la distribuidora del servicio de gas natural.

Los pacientes con intoxicaciones severas con periodos de inconciencia, pueden presentar daño cerebral permanente.

Por este motivo, aconsejaron tomar algunas medidas preventivas para evitar accidentes, entre ellas: Cómo prevenirlo: mantener una ventilación permanente de los ambientes, y verificar que no estén obstruidas las rejillas de ventilación; el color de la llama siempre debe ser azul con los extremos transparentes; no utilizar el horno o las hornallas para calefaccionar ya que consumen mucho oxígeno del ambiente y no fueron diseñadas para ese fin; está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños (calefones y calefactores de tiro natural, estufas de tipo infrarrojo, etc.). En aquellos ambientes en donde funcionan artefactos de cámara abierta, son obligatorias las rejillas de ventilación permanentes.

Además remarcaron que es importante verificar periódicamente con instaladores matriculados el funcionamiento de los artefactos a gas, sus conductos de evacuación y las ventilaciones.