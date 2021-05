Tini Stoessel recordó con emoción el encuentro que tuvo con Diego Maradona

Tini Stoessel se encuentra en plena campaña de promoción de su flamante tema “Miénteme”, el cual canta junto a María Becerra. El furor por la artista argentina es tal que en menos de una semana ya registró 12 millones de vistas.

En ese contexto, Tini visitó el programa de Jey Mammon “Los Mammones”, que se emite por Améria TV, y habló de todo. Uno de los temas que más sorprendió fue el recuerdo de su encuentro con Diego Maradona.

El conductor le preguntó a la cantante por su contacto que tuvo tanto con el Diez como con Lionel Messi y el propio Papa Francisco. Tini dijo: “Me tocaron la espalda y era el Diego, y fue como hola, qué onda. Fue amoroso, me dijo que me daba felicitaciones por todo y yo súper nerviosa porque estaba justo por subir a cantar. Fue todo un segundo”.

La artista argentina también recordó que tuvo encuentros con grandes estrellas. Por ejemplo con Jackie Chan, el actor de Hollywood, y que recibió una carta del director Steven Spielberg, al no quedar en un casting.

En otro tramo de la entrevista, y más a modo personal, Stoessel confesó que "soy medio fiaca para algunas cosas y tengo un tema que me gusta mucho dormir. De hecho, si me decís ‘Dormite’, yo me duermo. Y me daba fiaca el tema de caminar. Era como ‘fiaquera’, digamos”. Y contó que “me costaba el tema de encarar la caminata. Daba un paso y me volví a caer hasta que a los tres parece que… ¿Dije tres? ¡Pero tardé mucho! Para mí que fue a los dos".