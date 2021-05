La joven de 29 años que se contagió tres veces de coronavirus: "Tengo ataques de pánico"

Clementina Díaz es una joven de 29 años que vive en Monte Grande y que tuvo la mala fortuna de contagiarse tres veces de coronavirus: la última, para colmo, luego de haberse aplicado la primera dosis de la vacuna.

“Ni los médicos entienden cómo puedo haberme infectado tantas veces en tan poco tiempo, porque algo de inmunidad queda en el organismo, lo asocian a las nuevas cepas provenientes del exterior”, aseguró en diálogo con el portal Infobae.

Su primer contagio fue en mayo del 2020, el segundo en enero de este año y el tercero el pasado 21 de abril. "Tengo ataques de pánico", precisó angustiada.

“Desde enero tengo taquicardia. Fui a ver a un cardiólogo y no me diagnosticó nada, así que me aconsejaron buscar ayuda terapéutica”, añadió.

Actualmente se encuentra trabajando en el sector administrativo de una clínica y, sobre su tarea allí, detalló: “A diario manipulamos muchos papeles, y más allá de tener todos los protocolos sanitarios, creo que fue ahí donde me contagié. La verdad no puedo dar certezas porque desde marzo del año pasado voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa”.

Ante la consulta de si sufre secuelas, indicó que solo migrañas recurrentes. “Los médicos me dicen que las pocas secuelas tiene que ver con mi edad y no tener enfermedades preexistentes”, contó.

El 1º de abril recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y aseguró que sintió "cierto alivio", pero 19 días más tarde volvió a contagiarse. “Tenía dolor de cabeza, lo asocie a las secuelas del COVID-19, aunque a rato me subió la temperatura. Sinceramente, ya no sabía qué pensar”, recordó.

Rápidamente se fue a hacer el testeo, el cuál le terminó dando positivo. “Ni los médicos pueden creer la velocidad de la reinfección, porque cuando me realicé los test de anticuerpo me daban altos”, cerró.