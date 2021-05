Con amigos así... El duro comentario de Matías Alé sobre Horacio Cabak en "Polémica"

El escándalo familiar que tuvo como protagonistas a Horacio Cabak estuvo en boca de todos. Y fue tal el revuelo que el ex modelo tuvo que ir a la Justicia para pedir una medida cautelar con el objetivo de que no se hable del tema que involucró a su mujer Verónica Soldato y a sus hijos.

“Las cosas de a poco vuelven a su lugar. Gracias Fernando Burlando y Elba Marcovecchio”, escribió en su cuenta de Twitter Cabak una vez que se expidió la Justicia al respecto. Es por eso que volvió a la mesa de "Polémica en el Bar" pero sin hacer mención al tema, más allá de que mantuvo un fuerte cruce con el conductor Mariano Iúdica, en el que se pasaron factura al aire.

Lo cierto es que ayer se generó un nuevo capítulo de esta historia en el programa de América. Matías Alé, que fue el elegido para reemplazarlo cuando se tomó unos días, se refirió a la cuestión de manera chistosa.

Alé preguntó con cierta ironía sobre el tenso enfrentamiento que protagonizaron Iúdica y Cabak: “Ah, no puedo decir nada... ufff, ¡qué me perdí, qué lo parió! Cómo no vine... ¿quién conduce?”. Y fue más allá: “¡Qué quilombo! Estaba en mi casa, lo vi en vivo y lo volví a ver de nuevo en Flow, a la noche... qué locura”. El conductor, rápido de reflejos, le contestó: “¡La tuya!”.

Pero lo que generó carcajadas en la mesa del envío fue lo que vino después, cuando sus dichos estuvieron muy cerca de incumplir la medida cautelar. El ex de Graciela Alfano sostuvo: “Horacito, no te veo hace un montón. Nos vincularon, ¿viste?”. En ese sentido hizo alusión a una de las mujeres que fue relacionada con el ex modelo y que también habría salido un corto tiempo con Alé.

Más allá de las carcajadas, a juzgar por la cara que se le fue transformando, al que no le gustó mucho el comentario fue al propio Cabak.