Los fallecimientos por Covid no aflojan y las terapias se resienten

Mientras Argentina reportó ayer otras 607 muertes por Covid-19 y más de 29 mil nuevos contagios, el jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, el platense Arnaldo Dubin, aseguró que en las unidades críticas se vive “un abierto colapso sanitario”, y aseguró que “el 24% de las instituciones de salud del país tiene pacientes ventilados mecánicamente afuera de las terapias intensivas, por lo que no reciben un tratamiento óptimo”.

“Hay un gran número de pacientes que en otras situaciones hubieran estado en terapia intensiva pero permanecen en salas comunes porque no hay camas, el 24% de las instituciones está con pacientes ventilados mecánicamente afuera de las terapias intensivas”, afirmó Dubin. En ese sentido, sostuvo que el 15% de los pacientes ventilados mecánicamente no están en terapia intensiva, por lo que no reciben un tratamiento óptimo y esto explica la situación de colapso y mortalidad. El dato de que un 24% de los centros de salud tiene pacientes ventilados fuera de la terapias surgió del último relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) divulgado el pasado domingo. “Estamos viviendo un abierto colapso sanitario, el sistema de salud está más allá de sus posibilidades, sobre todo la terapia intensiva”, apuntó el médico intensivista y profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Sobre las medidas restrictivas para frenar la circulación y mitigar la segunda ola de coronavirus, Dubin advirtió que “no se cumplieron verdaderamente”, y dijo que “hubo muy pocos controles”, aunque admitió que “generaron una disminución importante en el número de contagios. En CABA en la última semana el promedio de los casos diarios fue 30% menor que la semana anterior. Está claro que las medidas restrictivas tienen un alto impacto en la variación de los contagios”.

Dubin, que integra la SATI, afirmó que “todavía vamos a seguir durante semanas con una tensión enorme” en el sistema sanitario. “Me preocupa que no haya controles, yo vivo en La Plata y trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y los restaurantes están llenos de gente en su interior”, detalló, y aseguró que realizó una denuncia para verificar cómo funciona el control y “la respuesta fue nula en La Plata”. La consecuencia de la falta de control municipal, según el especialista, “va a provocar una disminución menor en el número de contagios y quizás determine que haya restricciones más intensas”.

En el caso de nuestra ciudad, hay que decir, la última actualización de la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense tenía reportados un total de 68.290 casos y 2.090 fallecimientos desde que comenzó la pandemia.

LOS CASOS

A nivel nacional, en tanto, la cartera sanitaria reportó como se dijo otras 607 muertes y 29.757 casos en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 83.272 los decesos y 4.038.528 los casos positivos detectados desde el inicio de la pandemia. El ministerio que conduce Carla Vizzotti indicó además que son 7.769 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva -una cifra apenas menor a la registrada anteayer-, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 79,3% en el país -dos décimas arriba- y del 77,3% en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) -una por debajo-.