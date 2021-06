VIDEO: Chiche Gelblung acusó a Matías Alé de haber mentido para vacunarse y lo hizo llorar al aire

Matías Alé (43) estuvo anoche en en Polémica en el bar y, muy contento, contó que había recibido la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca contra el coronavirus en Bella Vista. Pero su alegría se vio empañada por el comentario que le hizo Chiche Gelblung (77) quien le recriminó al aire su inoculación y lo hizo romper en llanto.

"Perdón, ¿cuál es la patología?", quiso saber el periodista intentando entender por qué lo habían seleccionado para la inoculación. "Asma", respondió Alé. "El Asma no es causa", expresó Chiche quien fue cuestionado por sus demás compañeros y por el propio Adrián Cormillot (47) quien, en defensa de Matías, indicó que para ser vacuna se "tiene que tener una validación médica que tiene algún cuadro de bronquitis crónica o EPOC asociado al Asma"

En este sentido, Alé expresó "sí, me anoté como hace dos meses y me salió el turno". Pero Chiche siguió firme en su postura diciendo que esa enfermedad "no es una causal" y que Alé había ido a un "vacunatorio trucho". "No corresponde que lo hayan vacunado... hay gente que necesita la vacuna y no la tiene. Hay médicos que no tienen las dos dosis y él tiene una", señaló el periodista.

"Yo hice las cosas como corresponde, ¿por qué me bardeás? Me anoté, esperé...", le recriminó Alé a lo que Gelblung respondió "Yo no te bardeo, para mí no te tendrían que haber vacunado".

"Bueno, decíselo a la gente de Vacunate, del gobierno, a (Axel) Kicillof. No me digas a mí", reaccionó Alé y el periodista le lanzó una amenaza: "Voy a averiguar por qué estás vacunado. Te voy a mandar en cana".

"¿Faltan 30 millones de vacunas y le van a dar vacunas a un tipo de 43? ¿Me están jodiendo? Habrá mentido", señaló segundos más tarde cuando el resto del panel salió en defensa de Matías. "No, no.... pará Chiche, pongamos un freno", le pidió el actor.

Pero la discusión no terminó ahí. Es que Gelblung no entendía a sus pares, y a los gritos siguió diciendo que le daba bronca, que no podía ser y que el Asma no era una causal.

"Te felicito que te hayas vacunado, pero me parece una cagada... Habrá una mala distribución en la provincia de Buenos Aires", agregó el periodista.

"Yo no quiero enojarme con Chiche ni mucho menos, pero no está bueno el mensaje sobre mi comportamiento. Yo hice todo bien, y que venga Chiche y me acuse...", explicó el actor con lágrimas en los ojos.