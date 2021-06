Conmoción en la Eurocopa: un jugador de Dinamarca se desvaneció y le hicieron RCP en la cancha, pero el partido se reanudó

Christian Eriksen, figura de la Selección de Dinamarca, se desvaneció este sábado en pleno partido frente a Finlandia por la Eurocopa y le tuvieron que realizar maniobras de reanimación dentro del campo de juego antes de llevarlo a un centro médico. Tras momentos de tensión, se confirmó que se encuentra "estable" e inclusive ya "puede hablar".

Si bien en un principio el encuentro fue suspendido, tras la noticia de que estaba fuera de peligro se reanudó a las 15:30 horas de nuestro país (20:30 de Dinamarca). Por el momento va 0-0.

El dramático hecho ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo: sus compañeros rápidamente pidieron asistencia médica y lo rodearon para que las cámaras de televisión no puedan captar el dramático momento.

El mediocampista ofensivo de 29 años, quien milita en el Inter de Milán y fue campeón de la Serie A, tuvo que ser retirado del campo de juego con respiración asistida, en camilla y cubierto con mantas blancas.

"El jugador ha sido trasladado al hospital y se ha estabilizado", indicó la UEFA en el primer comunicado oficial. Luego la Federación de Dinamarca detalló que "está despierto y estable" y que permanece en el hospital para que le realicen "más exámenes".

Martin Schoots, representante de Eriksen, dio una entrevista radial y precisó: “Christian respira y puede hablar. Está despierto".

En cuanto al encuentro, y tras conocerse la noticia de que estaba fuera de peligro, se reanudó a las 15:30 horas (hora argentina) y según la UEFA fue por "pedido de los futbolistas". En nuestro país transmite TNT Sports (codificado) y DirecTV Sports.

El encuentro tiene como sede el Telia Parken Stadion, de Dinamarca, y se disputa en marco de la fecha 1 del Grupo B de la competencia europea más importante a nivel selecciones que comenzó ayer con una goleada de Italia 3-0 frente a Turquía. Hoy, más temprano, Suiza y Gales empataron 1-1.

En las tribunas, los fanáticos que se acercaron a ver el partido quedaron shockeados ante lo que estaba sucediendo con Eriksen, algo que quedó en evidencia en la caras que iba mostrando la transmisión oficial. Tanto daneses como finlandeses se fundieron en un sentido aplauso cuando el futbolista fue retirado del campo de juego.

La comunidad futbolística mundial reaccionó de inmediato en las redes sociales con deseos de recuperación para el futbolista de Inter de Italia, compañero del argentino Lautaro Martínez, quien justamente le envió fuerzas a través de Instagram.

"Come on Chris, please Chris (Vamos Chris, por favor Chris)", posteó Lautaro junto a una foto de ambos con la camiseta del elenco italiano y emojis de fuerza y rezo.

Sergio "Kun" Agüero, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el alemán Mesut Ozil, el portugués Cristiano Ronaldo, las cuentas de los clubes Manchester United y Leeds United, entre muchos otros futbolistas e instituciones, también postearon mensajes de aliento para Eriksen.