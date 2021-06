Tras el caso Milagros, padres de menores con discapacidad piden que vacunen a sus hijos

Todo comenzó el martes pasado, cuando este diario difundió el caso de Milagros, la chica platense de 16 años que cursa una parálisis cerebral y cuyo padre, Francisco Da Giau, presentó un recurso de amparo para que pueda ser vacunada como grupo de riesgo. A partir de ese día, varios padres de la Ciudad y del resto del país que atraviesan una situación parecida se comunicaron con Francisco y no sólo comenzaron a hacer visible sus casos en redes sino que formaron un grupo en WhatsApp que hasta ayer ya tenía cerca de medio centenar de padres con un mismo pedido: vacunas para sus hijos.

“A raíz de la nota que le hicieron al papá de Mili en el diario El Día, su caso se viralizó y muchos papas nos pusimos en contacto con él”, contaba ayer Verónica Didomenicantonio, mamá de Tomás, un chico de 16 años que, como consecuencia de una operación cardiovascular, quedó con discapacidad cognitiva y motora.

“Tomy depende cien por ciento de otra persona para alimentarse, moverse e higienizarse -cuenta su mamá-. Nos resulta imposible mantener el distanciamiento social que impone el Covid. Como consecuencia de la cuarentena hace 13 meses que no concurre al centro terapéutico al que iba todos los días y donde recibía terapias de fonoaudiología, kinesiología y contacto con sus pares. Esta perdida es muy grande y lleva ya demasiado tiempo...por eso pedimos que por favor tengan en cuanto a los miles de chiquitos que son grupos de riesgo, que están encerrados hace más de un año y a los que hasta ahora nadie tuvo en cuenta para ningún cronograma de vacunación”.

Nada distinto es lo que le contaba ayer a este diario Paula Forteza, mamá de Cayetana, una nena de 12 años con síndrome de Down y con patologías tanto cardíacas como respiratorias, lo que la hace padecer un asma crónico. “Ni bien leí la nota en el diario me puse en contacto con Francisco Da Giau y nos dimos cuenta de que son muchísimos los chicos que, pese a sus diferentes patologías, están sufriendo por la misma situación”, explicaba la mamá.

En el caso de Cayetana y su familia, hay que decir, el aislamiento es extremo y comenzó el 17 de marzo del año pasado, unos días antes de que se decretara el ASPO en todo el país. “Lo hicimos por recomendación de la inmunóloga -explicó Paula-. El aislamiento que llevamos es tan estricto que tuvimos que armar una especie de monoambiente en nuestra casa para que sus hermanas, dos gemelas de 22 años, pudieran retomar las clases presenciales cuando se habilitó que pudieran ir. Por suerte ellas tienen un baño propio, pero tuve que comprar una heladera, un microondas para que se aíslen de nosotros sólo para proteger a Cayetana”.

En el caso de Cayetana y su familia -y algo que se repite en la mayoría de los testimonios que este diario pudo recabar- es la incertidumbre en torno a un futuro que no asoma nada claro para este grupo de riesgo.

“Tenemos muy en claro que si Cayetana se contagia su salud va a estar muy comprometida -cuenta su madre-. Por eso me resulta muy difícil de entender que hasta ahora ninguna autoridad haya mencionado que pasa con estos chicos que necesitan de la vacuna para poder vivir. Y no hablo de cuestiones políticas porque la indiferencia para con ellos es del gobierno nacional, el provincial y el municipal. Nadie habló de los menores de 18 años con enfermedades de base. ¿Qué pensaban nuestras autoridades, que íbamos a llevar a nuestros hijos a vacunar a Miami? Me parece que, después de un año y medio, ya no podemos esperar más. Ellos, los chicos, no pueden esperar más”.

El reclamo y la impotencia de Paula era casi calcado al de Karina Vadurro, mamá de Delfina, una chica de 14 años que es diabética e insulino dependiente. “Mi hija forma parte de un grupo de riesgo pero hasta ahora nadie los tuvo en cuenta para ser vacunados”, decía esta madre, quien se puso en contacto con Francisco para, todos juntos, poder hacer un reclamo de algo que no es aislado sino que atraviesa y preocupa a miles de familias de nuestro país.

Ayer, de hecho, luego de que la nota de este diario se viralizara, el grupo ya estaba integrado por más de cuarenta padres de todo el país que tenían previsto juntarse hoy -a través de un Zoom- para poder crear una asociación que los agrupe y pueda reclamar por los derechos de sus hijos.

“Como madre siento que es una injusticia el abandono de parte del Estado no solo de mi hijo sino de varios nenes que están la misma”, decía ayer Verónica, la mamá de Tomás y quien precisaba que la reunión de hoy entre los padres tiene un solo objetivo: conseguir las vacunas que sus hijos tanto necesitan.

“Con la vacuna hay una esperanza para que ellos puedan volver a su rutina de antes cuidada con los nuevos protocolos -insistía Verónica-. Hay que tener en cuenta que hablamos de chicos no sólo con discapacidad sino también con enfermedades de riesgo como diabetes o fibrosis quística. Ellos son también población de riesgo y sin embargo están siendo olvidados. Por eso nos estamos uniendo: para que nuestros hijos no pierdan ese derecho a recibir la vacuna. El gran problema es que la única que aprobó ANMAT es la de Pfizer, vacuna que el gobierno no compró”.

EL CASO QUE GENERÓ LA MOVIDA

Como se dijo, el caso que motivó que varios padres se junten para pedir por las vacunas que sus hijos necesitan fue el de Milagros Da Giau, una joven con una parálisis cerebral que le provocó una discapacidad intelectual y afectó completamente su capacidad motora. Ella, a decir de su papá, no habla, no camina y se desplaza con ayuda de su familia con una silla de rueda.

Su padre -quien presentó un recurso de amparo el 16 de abril para que el Gobierno vacune a su hija y a otros tantos chicos en idéntica situación- le contó a este diario que debido a las condiciones de salud y a la situación de vulnerabildiad de Milagros los médicos consideraron que es una persona que debe vacunarse de forma urgente. Pero según planteó, las personas de su edad que padecen distintas discapacidades y que necesitan vacunarse no pueden acceder a las dosis. Por un lado porque la campaña de vacunación es para mayores de 18 años, y segundo porque en Argentina no han entrado lotes del laboratorio Pfizer, que como se sabe es la única vacuna autorizada por la ANMAT que está indicada para individuos de entre 12 y 17 años.

Da Giau señaló que, a diferencia de lo que ocurre en el país, Uruguay comenzó en los últimos días a vacunar con las dosis de Pfizer a jóvenes de riesgo del rango etario de Milagros. También remarcó que el propio gobierno provincial reconoció el contagio en la población adolescente cuando se procedió a la suspensión de las clases presenciales.

“El 21 de mayor Kicillof dijo: ‘El Virus está afectando a los más jóvenes y a los chicos, tanto que hay 246 menores de 14 años en hospitales y clínicas de la Provincia. Nadie está exento de este virus’”. En esa línea también sostuvo que “el propio Gobierno nacional, en un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad, reconoció que la población discapacitada tiene un porcentaje de muerte por Covid siete veces mayor que la restante, a pesar de lo cual fueron incorporados como segmento prioritario en el plan de vacunación cuatros meses después de iniciado, cuando muchos de ellos, algunos muy jóvenes, ya eran parte de las frías estadísticas de fallecidos que difunde cada tarde el Ministerio de Salud y otros jóvenes sin enfermedad alguna eran privilegiados para ser vacunados con anterioridad”.