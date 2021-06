La tremenda escena sexual de Batman con Catwoman censurada por DC Comics

HBO Max tiene en su canal la serie "Harley Quinn", que es protagonizada por Kaley Cuoco, y la misma quedó en el ojo de la tormenta tras filtrarse una censura. Justin Halpern, uno de los co-creadores del envío, reveló detalles de este episodio en una entrevista en la que se refería a la tercera temporada, que aún no fue estrenada.

Contó que el equipo creativo descubrió que DC Comics tenía sus límites sobre lo que se les permitía hacer a los héroes cuando querían incluir una escena de sexo con Batman. Todo indica que en los nuevos capítulos había una escena que nunca vamos a ver ya que no fue autorizada, En la misma se lo puede observar a Batman disfrutando de una escena de sexo oral con Catwoman.

Claro que al enterarse DC Comics puso el grito en el cielo y aplicó la censura diciendo que “los héroes no hacen eso”. Al pedir más explicaciones del motivo de la decisión editorial ampliaron que con esa escena sería complicado vender juguetes de Batman. “Harley Quinn también es única entre la cosecha actual de contenido de adaptaciones de cómics en el sentido de que su personaje principal y todos sus aliados más cercanos son villanos en lugar de héroes en el canon de DC Comics. Eso permite que el programa haga cosas diferentes con los personajes que los héroes como Batman simplemente no pueden hacer, al menos según DC Comics", resaltó Justin Halpern.

Además agregó: “Es increíblemente gratificante y gratuito utilizar personajes que se consideran villanos porque tienes mucho más margen de maniobra. Un ejemplo perfecto de eso es en esta tercera temporada de Harley Quinn cuando tuvimos un momento en el que Batman estaba cayendo sobre Catwoman. Y DC Comics dijo: 'No puedes hacer eso. Absolutamente no puedes hacer eso'. Ellos decían: 'Los héroes no hacen eso'. Entonces, dijimos: '¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas?' Ellos contestaron: 'No, es que vendemos juguetes de consumo de héroes'. Es difícil vender un juguete si Batman también se enfada con alguien”.

Más allá de esta revelación, muchos fanáticos estarán atentos ahora a la relación de Batman y Catwoman en esta tercera temporada. No vaya a ser cosa que DC cambie de opinión y finalmente los protagonistas puedan mostrarse tal como lo imaginaron sus creadores.