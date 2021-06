Histórico: el árbitro platense Fernando Rapallini debutó en la Eurocopa con una buena actuación

El árbitro argentino Fernando Rapallini debutó hoy en la Eurocopa con una correcta actuación en la victoria de Ucrania por 2-1 sobre Macedonia del Norte, por el Grupo C, en una jornada que dejó la clasificación a octavos de final de Países Bajos y Bélgica.



Rapallini, asistido por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Yamil Bonfá, se convirtió en el primer árbitro no europeo en dirigir un partido del torneo de selecciones más importante de Europa.



El juez platense completó una buena actuación y acertó en la sanción de los dos penales que tuvo el partido disputado en el estadio Nacional de Bucarest.



El primero fue a los diez minutos del segundo tiempo con el partido 2-0 a favor de Ucrania.



Rapallini advirtió una falta de Vyacheslav Karavayev, defensor de Ucrania, sobre el experimentado Goran Pandev.



El defensor Ezgjan Alioski, dirigido por Marcelo Bielsa en Leeds, convirtió el descuento de Macedonia del Norte luego del rebote que dio el arquero ucraniano tras atajar su primer remate.



Luego, a diez minutos del final, Rapallini recibió la asistencia del VAR y fue a chequear una mano en la barrera de Macedonia del Norte tras un tiro libre.



Ruslan Malinovskyi falló el penal y Ucrania no pudo ampliar el marcador que en el primer tiempo habían abierto Andriy Yarmolenko (29m.) y Roman Yaremchuk (34m.).



A última hora, y por el mismo grupo, Países Bajos se garantizó la clasificación a octavos de final al vencer a Austria por 2 a 0.



Los goles "naranjas" fueron de Memphis Depay, de penal (11m PT), y Denzel Dumfries (22m ST).



Países Bajos quedó al frente del grupo C con seis unidades, seguido de Austria y Ucrania, que tienen 3 y se jugarán el pase a la próxima instancia enfrentándose en la última fecha de la fase. Macedonia del Norte cierra la llave sin puntos.



Finalmente Bélgica, uno de los candidatos, venció a Dinamarca por 2 a 1 en el estadio Parken, de Copenhague, por la segunda fecha del grupo B y también se aseguró un lugar entre los 16 mejores: será, por lo menos, uno de los cuatro mejores terceros.



Los goles de Thorgan Hazard (10m. ST) y Kevin De Bruyne (25m. ST) revirtieron una derrota parcial desde los dos minutos del primer tiempo cuando apareció Yussuf Poulsen.



Bélgica lidera con seis puntos y Dinamarca no tiene unidades y está último, por debajo de Finlandia y Rusia, ambos con tres. En el cierre de la zona jugarán Bélgica-Finlandia y Dinamarca-Rusia.