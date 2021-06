Cómo funcionará la Ciudad los feriados del 20 y 21 de junio

La Municipalidad de La Plata informó el funcionamiento de los servicios comunales durante los feriados del próximo 20 y 21 de junio. Piden evitar sacar los residuos el domingo ya que no habrá recolección.

En este sentido, el Municipio informó que el día domingo no habrá ningún servicio de recolección, como sucede habitualmente; en tanto que el día lunes realizarán únicamente la recolección de los residuos domiciliarios (contenedores, bolsa negra). A la par, se informó que el lunes no habrá recolección de residuos no habituales, bolsa verde, ni barrido.

Por su parte, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano permanecerá con las puertas cerradas para la atención al público. No obstante, se realizarán inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad, como lo hace habitualmente; y además, se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de Atención al Público del 147 la cual funciona las 24 horas, los 365 días del año.

Conjuntamente, todas las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento y se extenderán los controles en las diversas zonas del Partido.

Por su parte, el servicio de transporte público local funcionará con frecuencia de feriado durante ambas jornadas. Cabe recordar que el mismo solo debe ser utilizado por trabajadores esenciales.

En lo que respecta a la salud, habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los distintos Centros de Atención Primaria (CAPS); mientras que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajará con total normalidad.

A su vez, el domingo el Cementerio Municipal permanecerá abierto al público de 8 a 16 horas y la administración de 8 a 12 horas; mientras que el lunes va a estar abierto al público de 8 a 15 horas y la administración de 8 a 12. En tanto, desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad precisaron que las casas de abrigo y paradores seguirán funcionando con normalidad.

En otro orden de cosas, el Mercado Regional (venta mayorista) permanecerá cerrado el domingo y el lunes comenzará a descargar a las 14 horas para empezar a comercializar el martes. Por su parte, el Mercado Central (venta minorista) mantendrá sus puertas abiertas el domingo de 8 a 13 horas y el lunes estará cerrado.

Finalmente, los espacios recreativos municipales, la República de los Niños (Camino General Belgrano y 501) y el Parque Ecológico Municipal (Camino Centenario entre 426 y 460), permanecerán abiertos durante ambos feriados de 8 a 18 horas.