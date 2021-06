"Le dije que directamente no aparezca más": habló la ex novia del pateador de Mía

La ex novia del árbitro de fútbol amateur que quedó filmado pateando salvajemente a Mia, una pequeña perrita en un edificio de nuestra ciudad, se mostró "muy sorprendida" por la actitud del ahora imputado en un caso de Maltrato Animal y señaló que en el marco de la escasa comunicación que mantuvo desde que el hecho se hizo público, "le dije que directamente no aparezca más".

La joven habló con la prensa sobre el caso y contó que el acusado "fue mi pareja, lo conocí el año pasado y la verdad es que me sorprendió esta situación porque nunca hubo violencia, nunca discutimos, nunca me levantó la voz".

Tras la viralización de las imágenes tomadas por una cámara de seguridad del edificio donde vive, la chica dijo que "le mandé el video, le dije que directamente no aparezca más. Fue todo muy rápido".

"La perrita está bien, no tiene nada. Yo no me había dado cuenta de nada y me enteré por la administración. El me pidió perdón por mensaje y no hablamos más. Me llamó la familia que estaba preocupada y supongo que verá la familia que hará, si hará algún tratamiento o algo", agregó.

Sobre el final, sostuvo que "se me cayó todo cuando vi las imágenes, no lo podía creer. El dice que la perrita lo quería morder. No hay nada que justifique un acto así".