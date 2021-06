VIDEO .- Escándalo por una docente que le dijo a sus alumnos que "el COVID no existe"

Una docente de la localidad de Las Heras, de la provincia de Santa Cruz, le dijo a sus alumnos de 14 años que "el COVID no existe" y luego discutió con un grupo de madres que le reprochó sus dichos en una clase virtual

La protagonista del escándalo fue Rosa Razuri, según informó el Periódico Las Heras, y se trata de una abogada que da clases de Formación Ética y Ciudadana y que fue candidata de Cambiemos. Además es militante del PRO y del partido de Juan José Gómez Centurión.

"Si a ustedes les molesta a mí no me interesa", le contestó la docente a las madres que la criticaron. "Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos", añadió.

En otro tramo del video que se viralizó en las redes, otra madre entró en la conversación y le dijo a Razuri: "Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de COVID, estamos pasando por un momento muy feo".

Pero la docente insistió: "No se mueren de ningún COVID porque el COVID no existe. Eso dicen y eso le mienten, no los tratan de neumonía, los tratan de covid que es una enfermedad no existe".

Ante estos dichos, le retrucaron: "Yo pregunto, ¿cómo se trata una enfermedad que no existe?", y Razuri le contestó: "No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer".