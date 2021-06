El incómodo momento durante una obra de Brandoni en la que estaba Patricia Bullrich

La vuelta del teatro tras el cierre de las salas a partir del endurecimiento de las restricciones definidas por el Gobierno nacional tuvo una polémica poco después que Patricia Bullrich ingresara a presenciar la obra "El Acompañamiento", que Luis Brandoni realiza en el Multiteatro.

Según el abogado y columnista de radio Christian D`Alessandro, la titular del PRO se ubicó en un lugar que no debía por protocolo y todo derivó en una breve interrupción de la obra.

En declaraciones a la prensa, D`Alessandro contó que había sacado la entrada para ver la obra que protagoniza Brandoni "con quien no comparto nada, pero destaco su calidez actoral y si hace una obra voy a verlo". "Voy el sábado a la función de las 21hs., me tocó la fila 2, butaca 8, sanitizo mi lugar antes de sentarme. La empleada me dice que ya lo había hecho y le digo que es mi forma de cuidarme", continuó.

Una vez iniciada la función, siempre de acuerdo a los dichos de D`Alessandro, hicieron levantar a dos mujeres de la fila 3 para ubicar a una pareja. "Los pusieron justo detrás mío, que es un lugar que no se debía utilizar por el aforo del 30%. El hombre se sienta atrás mío y la mujer al lado de él. Yo me puse incómodo porque no me gustaba la situación y no podía decirlo".

D`Alessandro dijo que miró a la acomodadora y le hizo señas pero "no me daba bola, y cuando veo que nadie reaccionaba paro la obra. Pido que saquen a esta persona de atrás y no la sacan. Brandoni corta la función, mira, me doy vuelta y me doy cuenta que la mujer que estaba atrás mío era Patricia Bullrich. No la había visto. Brandoni se enoja y dice que me devuelvan la plata y yo digo que no".

"El hombre que estaba detrás mío se corrió un banco y la mujer inmutable, pero mal ubicados", indicó. D`Alessandro se quedó a ver la obra aunque dijo que no la disfrutó. "Al final me fui parando porque el protocolo dice que se sale por fila, me paro y ella le dice al hombre que estaba con ella ´no levantes Guillermo, que hay un protocolo a seguir´, entonces la situación fue incómoda. Me avergonzó, quiero disfrutar una obra, pagué $1.800 e iba con ganas", completó.