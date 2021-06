La espera por la segunda aplicación: “Ninguna dosis vence”

Frente a la creciente preocupación de un sector de la sociedad que sólo recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid y teme que su efecto se pierda con el paso de los meses por no completar el esquema de vacunación, la ministra de Salud, Carla Vizzotti aseguró ayer que no existe tal posibilidad.

“Ninguna dosis de ninguna de las vacunas vence”, dijo Vizzotti, quien aclaró que sólo la primera de ellas genera en promedio “casi un 80% de inmunidad” y que la segunda “la completa y le da más duración”.

“Estamos trabajando no solamente para que se sigan iniciando esquemas, sino para que lleguen segundas dosis y se completen”, contó la ministra de Salud en un intento por llevar tranquilidad.

“Es importante aclarar que los esquemas de vacunación no se reinician, es decir que hay que respetar el mínimo entre las dosis pero no hay un máximo, y lo que se fija como intervalo no implica que la protección se venza”, aseguro también la infectóloga Florencia Cahn.

El 26 de marzo pasado, conforme con lo que venía sucediendo en el resto del mundo, la ministra acordó con sus pares de las 24 jurisdicciones argentinas diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra Covid para proteger con la primera a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo, reduciendo así el impacto de las muertes por esta enfermedad.

En aquel momento, los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y del Comité de Expertos recomendaron “diferir las segundas dosis de cualquiera de las vacunas a un intervalo mínimo de 12 semanas desde la primera dosis. Y después de los tres meses de la primera, aplicar “la segunda dosis en forma escalonada priorizando de manera secuencial la población de mayor riesgo de enfermedad grave (mayores de 60 y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo) para completar el esquema”.

La recomendación no alcanzaba al personal de salud que realiza actividad asistencial y con alta exposición al riesgo o que manipulen muestras clínicas, quien tenía indicado completar el esquema en la forma convencional.

En tanto que para aquellas personas que habían tenido Covid se recomendó “postergar la aplicación de la primera dosis de vacuna entre tres y seis meses después del alta clínica”, debido a que “el número de casos de infección documentada es muy bajo en los seis meses posteriores al diagnóstico de la infección”.