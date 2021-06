VIDEO.- Día de furia: al grito de "estafadores", causó destrozos en concesionaria de autos

Furioso porque según dijo se negaban a devolverle el dinero que había entregado para la compra de un auto que finalmente no se concretó, un hombre causó destrozos en una concesionaria de automóviles del barrio porteño de Caballito. Antes de ser detenido rompió un auto y parte del mobiliario del local.

El video de las cámaras de seguridad del local se hizo viral y se ve cuando el hombre, con una mochila sobre su espalda, le pega una fuerte patada en la puerta izquierda a un vehículo rojo. Luego, agarra una silla y la arroja contra la ventanilla del mismo rodado. Como el daño no parecía suficiente, el hombre toma un cartel de acero y sin dudarlo comienza a golpear el parabrisas hasta astillarlo en su totalidad. Desata su furia siempre contra el mismo automóvil.

El hombre, identificado como Jorge Gómez, fue liberado este jueves por la mañana y explicó lo sucedido. Según su relato, todo comenzó en 2016 cuando "me dijeron que si pagaba cuatro cuotas y 70 mil pesos me entregaban el auto".

"Fui a la concesionaria, llevé el dinero y me dijeron que el vehículo iba a demorar dos o tres meses", continuó en diálogo con radio La Red.

Entonces, el cliente no aceptó: "Dije que no iba a seguir pagando el plan y que me devuelvan la plata pero me dijeron que tenían que pasar las 74 cuotas".

Pasado el tiempo, "me llamaron hace tres días para decirme que se cumplió el periodo del plan y que me iban a devolver las cuatro cuotas".

Contó que desde la concesionaria "me quisieron ofrecer otro plan, les dije que no y pedí que me entreguen el dinero". Sin embargo, le comunicaron que "tenía que esperar un año más, les dije que no y me dijeron que no se podía".

Fue en ese momento que el hombre reaccionó violentamente y los acusó de estafadores: "Fue un impulso, sé que no es lo correcto. Perdí el control y rompí todo. Estoy arrepentido", concluyó.

Personal de la Comisaría Vecinal 6 B de la policía de la ciudad se desplazó ayer al salón de venta de rodados de la concesionaria Taraborelli, ubicada en avenida Rivadavia al 6100, tras recibir la llamada de que un hombre estaba provocando daños en el local. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre de nacionalidad paraguaya y de 30 años que, visiblemente enojado y fuera de sí, rompía vehículos, muebles y computadoras de la concesionaria. La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 26, a cargo del doctor Arnaudo y la Secretaría Única del doctor Corral Galvano, dispuso la detención y el traslado del hombre a la dependencia policial de la zona.