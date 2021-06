Tras otra brutal entradera en City Bell y robos en Villa Elisa, una caravana para pedir seguridad

A las 18 horas, como viene ocurriendo desde hace más de tres meses, las bocinas y los aplausos volvieron a escucharse ayer en City Bell con el retome de las caravanas vehiculares de los jueves, en las que vecinos de distintos sectores de la Zona Norte piden por más seguridad. Se trató de la vigesimosegunda movilización que comienza en la Plaza San Martín (467 y diagonal 3) para avanzar sobre las calles de esa localidad. “Ya no es un problema que nos solucionen la economía, la primera solución tiene que estar en que no nos roben”, le comentó a EL DIA uno de los organizadores de la movida. Luego agregó: “Venimos desde hace 22 semanas con esto, y no mejora; conseguimos un poco más de patrullas, sí, pero siguen robando. Y ahora con la amenaza de la toma de tierras también, así que estamos atentos a todo y no vamos a claudicar”. Y afirmó que “a veces somos más, otras menos, pero la voluntad de la gente está. Los vamos a continuar haciendo, porque creemos que nos van a terminar escuchando”.

Muchos comerciantes que a esa hora tienen que mantener sus negocios abiertos acompañan el paso de los autos con aplausos desde las puertas de sus locales, y lo mismo hacen frentistas que por distintos motivos no pueden sumarse a la marcha. Sin embargo, el embate de la delincuencia no mengua en absoluto.

Horas antes, la realidad delictiva que se vive en ese sector de La Plata golpeó como lo viene haciendo desde hace más de un año, con al menos dos hechos en el barrio “Las Mellizas”, de Villa Elisa; y a pocas cuadras de la comisaría décima.

Este último caso ocurrió en 462 entre 13 C y 14, donde una mujer de 42 años fue víctima de una entradera a manos de cuatro delincuentes armados que la sorprendieron a ella y a sus tres hijos menores, los maniataron, los amenazaron y los encerraron en una de las habitaciones. Con los moradores reducidos, revisaron todos los cuartos de la casa para luego escapar con un cuantioso botín que constó de dos televisores, una PlayStation, dos notebook, un iPhone, tres teléfonos celulares, una pava eléctrica, una guitarra, prendas, perfumes, documentos, otros elementos electrónicos, y el auto familiar, un Daewo Matiz que fue hallado horas después en 14 y 96.

Por otro lado, una banda de escruchantes tiene a maltraer a quienes viven en las cercanías de 425 y 23. En la última semana hubo al menos dos atracos con la misma modalidad, uno de los cuales fue grabado por las cámaras instaladas en uno de los inmuebles.

Por medio de las imágenes, los damnificados lograron advertir cómo actúan los ladrones. La acción es simple: dos sujetos se presentan en la puerta de una casa y aplauden o presionan los porteros eléctricos para llamar a los propietarios. Cuando éstos no salen, buscan algún resquicio para ingresar y escapar con algún objeto de valor.