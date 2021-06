Vidal le ratificó a Macri que no será candidata en la Provincia

Mauricio Macri insistió, pero seguramente no se vio sorprendido por la respuesta. María Eugenia Vidal se reunió con el ex presidente y le ratificó que no será candidata a diputada nacional por la Provincia.

Macri se encontró con Vidal en su quinta de Los Abrojos y le planteó a la ex gobernadora que debería encabezar la lista bonaerense. Le dijo que era la que mejor medía y que, además, su postulación ordenaría el ahora desordenado tablero interno del PRO.

Pero Vidal fue a ese encuentro con una decisión tomada que sus voceros dejaron trascender la semana pasada. Y que tiene que ver con que dio por clausurada su incursión en la Provincia para volver a trabajar políticamente en Capital Federal.

La ex gobernadora podría en cambio ser candidata a diputada nacional en Capital Federal, pero condiciona su postulación a que se acuerde una lista de unidad con Patricia Bullrich y le pidió ayuda al ex presidente para disuadirla de bajarse de la pelea.

El encuentro entre Macri y Vidal se produjo en medios de las tensiones internas que se registran en el PRO por las candidaturas, pelea en la que por un lado aparece Horacio Rodríguez Larreta y por el otro el ala dura del macrismo.

Larreta empuja a Vidal en Capital y a Diego Santilli en territorio bonaerense. El ala dura, con Macri a la cabeza, plantean frente a ese oferta una Paso con Bullrich en territorio porteño y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, en la Provincia.

“Fue una buena reunión, honesta, en la que hablaron de su decisión de no ir a Provincia y en la que no hubo definiciones sobre la Ciudad”, dijeron cerca de Vidal.

Respecto de la puja en la ciudad de Buenos Aires, tanto Macri como Vidal coincidieron en que las tratativas para evitar un enfrentamiento de dos listas del PRO en las Paso están en manos de Horacio Rodríguez Larreta.

En ese marco, según trascendió, Macri se comprometió a hablar con Bullrich para tratar de que acepte alguna negociación con el alcalde porteño.

En las últimas horas había trascendido una propuesta a Bullrich: ir tercera en la lista que lideraría Vidal, espacios en el gabinete porteño y algún lugar apetecible en la lista de diputados nacionales en la Provincia. Pero ese sondeo no prosperó.

Incluso Bullrich fue visitada por algunos de los intendentes bonaerenses del PRO aliados a Larreta, en busca de limar asperezas. Pero esa negociación tampoco logró avanzar.

La ex ministra de Seguridad decidió mantener su candidatura y ratificó la decisión de competir en las Paso con la ex gobernadora, aunque, como presidenta del PRO y con la idea de presionar a Rodríguez Larreta, llamará a una reunión distrital del partido en Capital y Provincia, donde lidera Jorge Macri, para determinar si hay voluntad de acuerdos y evitar la disputa interna en el PRO.