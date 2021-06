Bullrich le apuntó directo a Vidal y arde la interna en el PRO

La interna en el PRO comenzó a tomar temperatura y la muestra fueron las declaraciones de su presidenta, Patricia Bullrich, quien cuestionó a María Eugenia Vidal por su indefinición de cara a los próximos comicios.

"Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no. A esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar", declaró la ex ministra de Seguridad.

Sucede que Vidal todavía no decidió, al menos no lo hizo público, si será candidata en los comicios legislativos de noviembre. Sin embargo, los rumores apuntan a la posibilidad de que se presente por la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Y CABA es el distrito por el que Bullrich quiere presentarse, de manera que no le cayó bien que Vidal pueda resultar una virtual competidora en las PASO. "Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos", disparó la titular del PRO.

La posible candidatura de Vidal por CABA es impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y representa el ala más moderada del partido, mientras que Bullrich cuenta con el aval del ex presidente Mauricio Macri.