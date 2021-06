La Provincia lamentó la postura de bonistas extranjeros de discontinuar conversaciones

El Gobierno bonaerense lamentó hoy que los tenedores de bonos bajo ley extranjera “hayan discontinuado las conversaciones restringidas que mantenían” y aseguraron que “el paso del tiempo sin un acuerdo no beneficia a ninguna de las partes y por eso está dispuesta a seguir dialogando para arribar a términos y condiciones que permitan una reestructuración exitosa de la deuda”.



En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas dijo que los acreedores "optaron por interrumpir el diálogo y discontinuar los intercambios restringidos”, a pesar de que "la Provincia mostró voluntad de trabajar las diferencias que aún persisten".



"La Provincia sigue abierta al diálogo y a encontrar una solución consensuada”, agregaron.



Resaltaron que el Gobierno bonaerense “necesita condiciones sostenibles para su deuda a fin de atender a las enormes necesidades sociales de sus habitantes, independientemente de las soluciones que encuentren otras provincias”.



“Esta es una solución que requiere de dos partes, la Provincia sola no puede resolverlo sin la voluntad de los acreedores que hoy parece no estar, desde que se retiraron con el argumento que a la provincia de Buenos Aires se le está cediendo más que al resto de las provincias”, graficaron.



En el comunicado se consignó que “cada provincia tiene distintas necesidades y distinta estructura de deuda y la comparación que están haciendo denota, en todo caso, desconocimiento de esas realidades”.



“Los términos indicativos que la Provincia envió a los bonistas el día 28 de mayo fue en respuesta a indicaciones de términos financieros enviadas por bonistas el 24 de mayo. Al contrario de lo que es usual en estas negociaciones, ante las mejoras ofrecidas por la Provincia, el 4 de junio los bonistas se limitaron a reiterar lo comunicado el 24 de mayo, sin cambio alguno”, detallaron.



Agregaron que “más allá de esta falta de aportes constructivos, cuando la Provincia planteó la necesidad de abordar las diferencias que aún persisten, que tienen impacto sobre el resultado, y que requieren de una discusión, los acreedores se negaron a extender las conversaciones restringidas, planteando que no había margen alguno para seguir conversando”.



Desde el gobierno provincial negaron que “los flujos de pago entre ambas propuestas sean los mismos” y citaron como ejemplo que “el cupón máximo propuesto por los acreedores a partir de 2025 es de 7,125% o 6,75%, según los dos escenarios contingentes que plantean sin mayor explicación, y el propuesto por la Provincia asciende a 6,25% para el mismo período”.



“Esta cuestión, entre otras, requieren de negociaciones adicionales entre la Provincia y los acreedores, es más, la propuesta de los acreedores incluye pagos contingentes bajo eventuales requerimientos de cumplimientos de hitos ambientales (ESG) que nunca fue explicada y que impide a la Provincia tener certidumbre sobre los pagos de deuda”, concluyeron.



Ayer el Gobierno bonaerense había anunciado que presentará una nueva oferta a los tenedores de bonos bajo ley extranjera respecto a la formulada en abril de 2020 y, en el marco de las tensas negociaciones con los acreedores, decidió extender el plazo del canje de deuda hasta el 18 de junio próximo.